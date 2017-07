NBA summer league rosters: Who's playing where

Recent draft picks, young NBA hopefuls and veterans giving it another try are gathering in Orlando, Salt Lake City and Las Vegas to play summer league ball. Take a look at who’s playing where this month.

ATLANTA

Who: DeAndre Bembry, Nate Britt, Bryce Cotton, Isaia Cordinier, John Collins, Tyler Dorsey, Duje Dukan, Quincy Ford, Alpha Kaba, Josh Magette, Trent Lockett, Taurean Prince and Richard Solomon.

Where: Vegas Summer League.

BOSTON

Who: Kadeem Allen, Rosco Allen, Jabari Bird, Jaylen Brown, Perrin Buford, Demetrius Jackson, Landen Lucas, Abdel Nader, Semi Ojeleye, Terran Petteway, Scoochie Smith, Jayson Tatum, Trevor Thompson, Scott Wood and Ante Zizic.

Where: Utah Jazz Summer League and Vegas Summer League.

BROOKLYN

Who: Jarrett Allen, Nathan Boothe, Spencer Dinwiddie, Milton Doyle, Archie Goodwin, Rondae Hollis-Jefferson, Prince Ibeh, Caris LeVert, JJ Moore, Karami Murphy, Tahjere McCall, Vincent Poirier, Rodney Pryor, Jeremy Senglin, Isaiah Whitehead and Jake Wiley.

Where: Vegas Summer League.

CHARLOTTE

Who: Dwayne Bacon, Tyrell Corbin, Anthony Gill, Treveon Graham, Kris Joseph, Przemek Karnowski, Mongok Mathiang, Malik Monk, Johnny O’Bryant, Quinton Stephens, Rasheed Sulaimon, Briante Weber, Tai Webster, Devin Williams and Gabe York.

Where: Orlando Pro Summer League.

CHICAGO

Who: Antonio Blakeney, Kris Dunn, Lauri Markkanen, Cameron Payne, Denzel Valentine, Chris Walker and Paul Zipser.

Where: Vegas Summer League.

CLEVELAND

Who: Sam Cassell Jr, Kay Felder, Walter Tavares, Andrew White and TJ Williams.

Where: Vegas Summer League.

DALLAS

Who: Brandon Ashley, Ismael Bako, Cat Barber, Dwight Buycks, Ding Jinhui, Torian Graham, Keith Hornsby, Johnathan Motley, Luis Montero, Brandon Paul, Jaime Smith, Satnam Singh, Jameel Warney, Corey Webster and Christian Wood.

Where: Orlando Pro Summer League and Vegas Summer League.

DENVER

Who: Malik Beasley, Thomas Bropleh, Robert Carter, Petr Cornelie, Torrey Craig, Juancho Hernangomez, Xavier Johnson, Tyler Lydon, Dallas Moore, Monte Morris, Nikola Radicevic, Howard Sant-Roos, Henry Sims and David Walker.

Where: Vegas Summer League.

DETROIT

Who: Lorenzo Brown, Will Davis, Henry Ellenson, Trey Freeman, Michael Gbinije, Rahlir Hollis-Jefferson, Pierre Jackson, Luke Kennard, Markus Kennedy, Eric Moreland, Landry Nnoko, Marcus Simmons, Hollis Thompson, Mike Tobey, Dez Wells and Derek Willis.

Where: Orlando Pro Summer League.

GOLDEN STATE

Who: Bryce Alford, Noah Allen, Jordan Bell, Chris Boucher, Elgin Cook, Deividas Dulkys, Dylan Ennis, Alex Hamilton, Justin Harper, Damian Jones, Kevon Looney, Patrick McCaw, Xavier Munford, Joe Rahon, Tai Webster, Darrell Williams and JaCorey Williams.

Where: Vegas Summer League.

HOUSTON

Who: Michael Bryson, Shawn Dawson, George De Paula, Isaiah Hartenstein, Chris Johnson, Matt Jones, Erik McCree, Ray McCallum, Cameron Oliver and LJ Peak.

Where: Vegas Summer League.

INDIANA

Who: Rakeem Christmas, Isaac Hamilton, Chris Johnson, TJ Leaf, Travis Leslie, Augusto Lima, Naz Long, Jordan Loyd, Trey McKinney-Jones, Ben Moore, Georges Niang, Bubu Palo, Jarnell Stokes and Joe Young.

Where: Orlando Pro Summer League.

LA CLIPPERS

Who: James Bell, Jawun Evans, Isaiah Hicks, Brice Johnson, Luke Nelson, David Michineau, Diamond Stone and Sindarius Thornwell.

Where: Vegas Summer League.

LA LAKERS

Who: Lonzo Ball, Vander Blue, Alec Brown, Thomas Bryant, Alex Caruso, PJ Dozier, Josh Hart, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, David Nwaba, Matt Thomas, Travis Wear, Gabe York and Ivica Zubac.

Where: Vegas Summer League.

MEMPHIS

Who: Wade Baldwin, Dillon Brooks, Ray Cowels, Will Cummings, Deyonta Davis, William Howard, Vince Hunter, Jarell Martin, Jeremy Morgan, Ivan Rabb, Victor Rudd, Wayne Selden, Kobi Simmons, Wes Washpun and Rade Zagorac.

Where: Vegas Summer League.

MIAMI

Who: Bam Adebayo, Zach Auguste, Gian Clavell, Zak Irvin, Eric Mika, Lamond Murray Jr, Jake Odum, Norvel Pelle, London Perrantes, Justin Robinson, Sebastian Saiz, Shavon Shields, Okaro White and Derek Willis.

Where: Orlando Pro Summer League.

MILWAUKEE

Who: Tim Kempton Jr, Brandon Koenig, JeQuan Lewis, Thon Maker, Jalen Moore, Gary Payton II, Achille Polonara, Tyler Roberson, Travis Trice, Reggie Upshaw, Rashad Vaughn and DJ Wilson.

Where: Vegas Summer League.

MINNESOTA

Who: VJ Beachem, Deonte Burton, Charles Cooke, Perry Ellis, Jake Gibbs and Amile Jefferson.

Where: Vegas Summer League.

NEW ORLEANS

Who: Mashawn Chamberlain, Quinn Cook, Isaiah Cousins, Jaleel Cousins, Jordan Crawford, Cheikh Diallo, Frank Jackson, Peter Jok, Jalen Jones, Sanjay Lumpkin, Jordan Matthews, Royce O’Neale, Kaleb Tarczewski, Axel Toupane and James Young.

Where: Vegas Summer League.

NEW YORK

Who: Jamel Artis, Canyon Barry, Damyean Dotson, Nigel Hayes, Ognjen Jaramaz, Dominique Jones, Luke Kornet, Louis Labeyrie, Frank Ntilikina, Marshall Plumlee, Chasson Randle and Xavier Rathan-Mayes.

Where: Orlando Pro Summer League.

OKLAHOMA CITY

Who: Markel Brown, Semaj Christon, Dylan Ennis, Terrance Ferguson, Daniel Hamilton, Malcolm Hill, Shaquille Hines, Josh Huestis, Vince Hunter, Dakari Johnson, Yannis Morin, Marcus Paige, Rashawn Thomas and Marcus Thornton

Where: Orlando Pro Summer League.

ORLANDO

Who: Jonathan Isaac, Tyler Harvey, Josh Gray, Kalin Lucas, Derrick Walton Jr, Jalen Jones, Marcus Georges-Hunt, Shevon Thompson, Levi Randolph, Oriol Pauli, Kellen Dunham, Wesley Iwundu, Patricio Garino, Stefan Jankovic, Stephen Zimmerman, Reggie Cameron, Matt Costello and Hassan Martin.

Where: Orlando Pro Summer League.

PHILADELPHIA

Who: Brandon Austin, James Blackmon, Isaiah Briscoe, Larry Drew II, Markelle Fultz, Aaron Harrison, Charles Jackson, Timothe Luwawu, Isaiah Miles, Alex Poythress, Darryl Reynolds, Kaleb Tarczewski and Melo Trimble.

Where: Utah Jazz Summer League and Vegas Summer League.

PHOENIX

Who: Dragan Bender, Marquese Chriss, Josh Jackson, Derrick Jones Jr and Davon Reed.

Where: Vegas Summer League.

PORTLAND

Who: Jordan Adams, Keith Benson, Markel Brown, Antonius Cleveland, Zach Collins, Pat Connaughton, DeAndre Daniels, Jorge Gutierrez, RJ Hunter, Nick Johnson, Jake Layman, Patrick Miller, Josh Scott and Caleb Swanigan.

Where: Vegas Summer League.

SACRAMENTO

Who: Jack Cooley, De’Aaron Fox, Harry Giles, Dominique Hawkins, Reggie Hearn, Buddy Hield, Justin Jackson, Skal Labissiere, Frank Mason, Naz Mitrou-Long, Luis Montero, Georgios Papagiannis, Scootie Randall, Malachi Richardson, JaKarr Sampson, Phil Scrubb and Eric Stuteville.

Where: Vegas Summer League

SAN ANTONIO

Who: Davis Bertans, Ben Bentil, Jaron Blossomgame, Cleanthony Early, Bryn Forbes, Olivier Hanlan, Livio Jean-Charles, Cory Jefferson, Cady Lalanne, Jed Ledbetter, Dejounte Murray, James Robinson, Derrick White and Shayne Whittington.

Where: Utah Jazz Summer League and Vegas Summer League.

TORONTO

Who: OG Anunoby, Troy Caupain, Justin Edwards, Cole Huff, Tidjan Keita, Jordan Loyd, Alfonzo McKinnie, Kennedy Meeks, Malcolm Miller, Mychal Mulder, Goodluck Okonoboh, Jakob Poeltl, Jalen Reynolds, Will Sheehey, Pascal Siakam, Fred VanVleet and Paul Watson.

Where: Vegas Summer League.

UTAH

Who: Joel Bolomboy, Tony Bradley, Spencer Butterfield, Mitch Creek, Dante Exum, Eric Griffin, Jonathan Holmes, Donovan Mitchell, Nate Sobey, James Southerland, Devondrick Walker, JP Tokoto, Tyrone Wallace, Nigel Williams-Goss and Julian Wright.

Where: Utah Jazz Summer League and Vegas Summer League.

WASHINGTON

Who: Jared Cunnigham, Danuel House, Marcus Keene, Kevin Pangos, Devin Robinson, Jaleel Roberts, Jalen Ross, Rayshawn Simmons and Maalik Wayns.

Where: Vegas Summer League.