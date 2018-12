NBA depth charts: Take a look at team rotations right now

Atlanta Hawks

Point guards: Trae Young, Jeremy Lin, Jaylen Adams.

Shooting guards: Kevin Huerter, Kent Bazemore, Tyler Dorsey, Daniel Hamilton.

Small forwards: Taurean Prince, DeAndre Bembry, Vince Carter, Justin Anderson, Alex Poythress.

Power forwards: John Collins, Omari Spellman.

Centers: Dewayne Dedmon, Alex Len, Miles Plumlee.

Boston Celtics

Point guards: Kyrie Irving, Terry Rozier, Brad Wanamaker.

Shooting guards: Jaylen Brown, Marcus Smart, PJ Dozier, Jabari Bird.

Small forwards: Jayson Tatum, Gordon Hayward.

Power forwards: Marcus Morris, Semi Ojeleye, Guerschon Yabusele.

Centers: Al Horford, Aron Baynes, Daniel Theis, Robert Williams.

Brooklyn Nets

Point guards: D’Angelo Russell, Shabazz Napier.

Shooting guards: Allen Crabbe, Spencer Dinwiddie, Theo Pinson, Treveon Graham, Caris LeVert.

Small forwards: Joe Harris, DeMarre Carroll, Rodions Kurucs, Dzanan Musa.

Power forwards: Rondae Hollis-Jefferson, Jared Dudley, Kenneth Faried.

Centers: Jarrett Allen, Ed Davis, Alan Williams.

Charlotte hornets

Point guards: Kemba Walker, Tony Parker, Devonte Graham, Joe Chealey.

Shooting guards: Jeremy Lamb, Malik Monk, JP Macura.

Small forwards: Nicolas Batum, Miles Bridges, Dwayne Bacon.

Power forwards: Marvin Williams, Michael Kidd-Gilchrist.

Centers: Cody Zeller, Frank Kaminsky, Willy Hernangomez, Bismack Biyombo.

Chicago Bulls

Point guards: Ryan Arcidiacono, Cameron Payne, Tyler Ulis, Kris Dunn.

Shooting guards: Zach LaVine, Shaquille Harrison, Rawle Alkins, Denzel Valentine.

Small forwards: Justin Holiday, Antonio Blakeney.

Power forwards: Jabari Parker, Chandler Hutchison, Lauri Markkanen, Bobby Portis.

Centers: Wendell Carter Jr, Robin Lopez, Cristiano Felicio.

Cleveland Cavaliers

Point guards: Collin Sexton, Jordan Clarkson, Andrew Harrison, George Hill.

Shooting guards: Rodney Hood, Alec Burks, JR Smith.

Small forwards: Cedi Osman, David Nwaba.

Power forwards: Larry Nance Jr, Channing Frye, Billy Preston, Sam Dekker, Kevin Love.

Centers: Tristan Thompson, Ante Zizic.

Dallas Mavericks

Point guards: Dennis Smith, Jose Juan Barea, Jalen Brunson, Daryl Macon.

Shooting guards: Luka Doncic, Devin Harris.

Small forwards: Wesley Matthews, Dorian Finney-Smith, Ryan Broekhoff, Kostas Antetokounmpo.

Power forwards: Harrison Barnes, Maxi Kleber, Raymond Spalding, Dirk Nowitzki.

Centers: DeAndre Jordan, Dwight Powell, Salah Mejri.

Denver Nuggets

Point guards: Jamal Murray, Monte Morris, Brandon Goodwin, Isaiah Thomas.

Shooting guards: Gary Harris, Malik Beasley.

Small forwards: Juancho Hernangomez, Torrey Craig, DeVaughn Akoon-Purcell, Will Barton, Michael Porter Jr.

Power forwards: Paul Millsap, Trey Lyles, Tyler Lydon, Jarred Vanderbilt.

Centers: Nikola Jokic, Mason Plumlee, Thomas Welsh.

Detroit Pistons

Point guards: Reggie Jackson, Ish Smith, Jose Manuel Calderon, Keenan Evans.

Shooting guards: Reggie Bullock, Langston Galloway, Bruce Brown, Khyri Thomas, Zach Lofton, Luke Kennard.

Small forwards: Glenn Robinson III, Stanley Johnson.

Power forwards: Blake Griffin, Jon Leuer, Henry Ellenson.

Centers: Andre Drummond, Zaza Pachulia.

golden state warriors

Point guards: Quinn Cook, Shaun Livingston, Stephen Curry.

Shooting guards: Klay Thompson, Damion Lee.

Small forwards: Andre Iguodala, Jacob Evans, Marcus Derrickson, Alfonzo McKinnie.

Power forwards: Kevin Durant, Jonas Jerebko, Draymond Green.

Centers: Damian Jones, Kevon Looney, Jordan Bell, DeMarcus Cousins.

Houston Rockets

Point guards: Chris Paul, Michael Carter-Williams, Brandon Knight.

Shooting guards: James Harden, Eric Gordon, Danuel House.

Small forwards: James Ennis, Gerald Green, Vince Edwards.

Power forwards: PJ Tucker, Gary Clark, Zhou Qi, Carmelo Anthony.

Centers: Clint Capela, Marquese Chriss, Isaiah Hartenstein, Nenê.

Indiana Pacers

Point guards: Darren Collison, Aaron Holiday, Edmond Sumner.

Shooting guards: Tyreke Evans, Cory Joseph, Davon Reed, Victor Oladipo.

Small forwards: Bojan Bogdanovic, Doug McDermott.

Power forwards: Thaddeus Young, TJ Leaf, Alize Johnson.

Centers: Myles Turner, Domantas Sabonis, Kyle O’Quinn, Ike Anigbogu.

Los Angeles Clippers

Point guards: Shai Gilgeous-AlexanderPatrick Beverley, Milos Teodosic.

Shooting guards: Avery Bradley, Lou Williams, Sindarius Thornwell, Jerome Robinson.

Small forwards: Danilo Gallinari, Tyrone Wallace, Luc Mbah a Moute.

Power forwards: Tobias Harris, Mike Scott, Johnathan Motley.

Centers: Marcin Gortat, Montrezl Harrell, Boban Marjanovic, Angel Delgado.

Los Angeles Lakers

Point guards: Lonzo Ball, Lance Stephenson, Alex Caruso, Rajon Rondo.

Shooting guards: Brandon Ingram, Josh Hart, Sviatoslav Myhkailiuk.

Small forwards: LeBron James, Kentavious Caldwell-Pope, Isaac Bonga.

Power forwards: Kyle Kuzma, Michael Beasley, Moritz Wagner.

Centers: JaVale McGee, Tyson Chandler, Ivica Zubac, Johnathan Williams.

Memphis Grizzlies

Point guards: Mike Conley, Shelvin Mack, Jevon Carter.

Shooting guards: Garrett Temple, MarShon Brooks, Wayne Selden, Dillon Brooks.

Small forwards: Kyle Anderson, Omri Casspi, DJ Stephens, Chandler Parsons.

Power forwards: Jaren Jackson Jr, JaMychal Green, Yuta Watanabe.

Centers: Marc Gasol, Ivan Rabb.

Miami Heat

Point guards: Josh Richardson, Goran Dragic, Tyler Johnson.

Shooting guards: Wayne Ellington, Dwyane Wade, Dion Waiters.

Small forwards: Rodney McGruder, Justise Winslow, Derrick Jones Jr, Duncan Robinson.

Power forwards: James Johnson, Kelly Olynyk, Yante Maten.

Centers: Hassan Whiteside, Bam Adebayo, Udonis Haslem.

Milwaukee Bucks

Point guards: Eric Bledsoe, Matthew Dellavedova, Trevon Duval.

Shooting guards: Malcolm Brogdon, Pat Connaughton, Donte DiVincenzo, Jaylen Morris.

Small forwards: Khris Middleton, Tony Snell, Sterling Brown.

Power forwards: Giannis Antetokounmpo, Ersan Ilyasova, Christian Wood, DJ Wilson.

Centers: Brook Lopez, Thon Maker, John Henson.

Minnesota Timberwolves

Point guards: Jeff Teague, Tyus Jones.

Shooting guards: Andrew Wiggins, Derrick Rose, Josh Okogie, CJ Williams, Jared Terrell.

Small forwards: Robert Covington, James Nunnally, Keita Bates-Diop.

Power forwards: Taj Gibson, Dario Saric, Anthony Tolliver, Luol Deng.

Centers: Karl-Anthony Towns, Gorgui Dieng.

New Orleans Pelicans

Point guards: Tim Frazier, Frank Jackson, Elfrid Payton.

Shooting guards: Jrue Holiday, Ian Clark, Trevon Bluiett.

Small forwards: E’Twaun Moore, Darius Miller, Wesley Johnson, Kenrich Williams.

Power forwards: Nikola Mirotic, Julius Randle, Solomon Hill.

Centers: Anthony Davis, Cheick Diallo, Jahlil Okafor.

New York Knicks

Point guards: Emmanuel Mudiay, Trey Burke, Frank Ntilikina.

Shooting guards: Tim Hardaway Jr, Damyean Dotson, Ron Baker, Courtney Lee.

Small forwards: Mario Hezonja, Allonzo Trier.

Power forwards: Noah Vonleh, Kevin Knox, Isaiah Hicks, Lance Thomas, Kristaps Porzingis.

Centers: Enes Kanter, Mitchell Robinson, Luke Kornet.

Oklahoma City Thunder

Point guards: Russell Westbrook, Dennis Schroeder, Raymond Felton.

Shooting guards: Alex Abrines, Hamidou Diallo, Terrance Ferguson, Andre Roberson.

Small forwards: Paul George, Deonte Burton, Abdel Nader, Timothe Luwawu.

Power forwards: Jerami Grant, Patrick Patterson.

Centers: Steven Adams, Nerlens Noel, Tyler Davis.

Orlando Magic

Point guards: DJ Augustin, Jerian Grant, Isaiah Briscoe, Troy Caupain.

Shooting guards: Evan Fournier, Terrence Ross.

Small forwards: Jonathon Simmons, Wesley Iwundu, Melvin Frazier.

Power forwards: Aaron Gordon, Jonathan Isaac, Jarell Martin, Amile Jefferson.

Centers: Nikola Vucevic, Mohamed Bamba, Khem Birch, Timofey Mozgov.

Philadelphia 76ersPoint guards: Ben Simmons, TJ McConnell, Shake Milton, Markelle Fultz, Demetrius Jackson.

Shooting guards: JJ Redick, Landry Shamet, Jerryd Bayless.

Small forwards: Jimmy Butler, Furkan Korkmaz, Zhaire Smith.

Power forwards: Wilson Chandler, Amir Johnson, Jonah Bolden.

Centers: Joel Embiid, Mike Muscala, Justin Patton.

Phoenix Suns

Point guards: Devin Booker, Elie Okobo, De’Anthony Melton.

Shooting guards: Mikal Bridges, Jamal Crawford, Troy Daniels, George King.

Small forwards: Trevor Ariza, Josh Jackson.

Power forwards: TJ Warren, Ryan Anderson, Dragan Bender.

Centers: Deandre Ayton, Richaun Holmes.

Portland Trail Blazers

Point guards: Damian Lillard, Seth Curry, Wade Baldwin.

Shooting guards: CJ McCollum, Nik Stauskas, Anfernee Simons.

Small forwards: Moe Harkless, Evan Turner, Jake Layman, Gary Trent Jr, Moe Harkless.

Power forwards: Al-Farouq Aminu, Meyers Leonard, Caleb Swanigan.

Centers: Jusuf Nurkic, Zach Collins.

Sacramento Kings

Point guards: De’Aaron Fox, Frank Mason, Yogi Ferrell.

Shooting guards: Buddy Hield, Bogdan Bogdanovic, Ben McLemore.

Small forwards: Iman Shumpert, Justin Jackson, Troy Williams.

Power forwards: Nemanja Bjelica, Marvin Bagley III, Harry Giles, Zach Randolph, Wenyen Gabriel.

Centers: Willie Cauley-Stein, Kosta Koufos, Skal Labissiere.

San Antonio Spurs

Point guards: Bryn Forbes, Patrick Mills, Dejounte Murray.

Shooting guards: DeMar DeRozan, Derrick White, Lonnie Walker IV.

Small forwards: Rudy Gay, Marco Belinelli, Quincy Pondexter.

Power forwards: Dante Cunningham, Davis Bertans, Chimezie Metu.

Centers: LaMarcus Aldridge, Jakob Poeltl, Drew Eubanks, Pau Gasol.

Toronto RaptorsPoint guards: Kyle Lowry, Fred VanVleet, Jordan Loyd.

Shooting guards: Danny Green, Delon Wright, Malachi Richardson, Lorenzo Brown.

Small forwards: Kawhi Leonard, CJ Miles, Norman Powell.

Power forwards: Pascal Siakam, OG Anunoby, Chris Boucher.

Centers: Serge Ibaka, Jonas Valanciunas, Greg Monroe.

Utah Jazz

Point guards: Ricky Rubio, Raul Neto, Dante Exum.

Shooting guards: Donovan Mitchell, Kyle Korver, Grayson Allen, Naz Mitrou-Long.

Small forwards: Joe Ingles, Royce O’Neale, Thabo Sefolosha.

Power forwards: Derrick Favors, Jae Crowder, Georges Niang, Tyler Cavanaugh.

Centers: Rudy Gobert, Ekpe Udoh, Tony Bradley.

Washington Wizards

Point guards: John Wall, Tomas Satoransky.

Shooting guards: Bradley Beal, Austin Rivers, Jordan McRae.

Small forwards: Otto Porter, Jeff Brown, Troy Brown.

Power forwards: Kelly Oubre, Markieff Morris, Okaro White, Devin Robinson.

Centers: Thomas Bryant, Dwight Howard, Ian Mahinmi, Jason Smith.

