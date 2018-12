Look up the NBA players with the same initials as you

This funny game went viral earlier this week with multiple NBA fans responding to the original tweet.

AA

Alvan Adams

Alaa Abdelnaby

Alex Abrines

Alex Acker

Arron Afflalo

Alexis Ajinca

Ashraf Amaya

Al-Farouq Aminu

Alan Anderson

Antonio Anderson

Alvin Attles

Anthony Avent

AB

Andrew Bynum

Andrea Bargnani

Andre Barrett

Aron Baynes

Anthony Bennett

Al Bianchi

Andris Biedrins

Alex Blackwell

Antonio Blakeney

Andray Blatche

Arlen Bockhorn

Andrew Bogut

Anthony Bonner

Anthony Bowie

Alex Bradley

Alonzo Bradley

Avery Bradley

A.J. Bramlett

Adrian Branch

Al Brightman

Audley Brindley

Allan Bristow

Aaron Brooks

Andre Brown

Anthony Brown

Alec Burks

Antonio Burks

Art Burris

Al Butler

AC

Archie Clark

Austin Carr

Adrian Caldwell

Al Carlson

Antoine Carr

Anthony Carter

Alex Caruso

Al Cervi

Antonius Cleveland

Art Collins

Anthony Cook

Allen Crabbe

Austin Croshere

Armand Cure

AD

Adrian Dantley

Anthony Davis

Andre Drummond

Antonio Davis

Antonio Daniels

Aubrey Davis

Andre Dawkins

Austin Daye

Andrew DeClercq

Archie Dees

Angel Delgado

Aleksandar Djordjevic

Andy Duncan

AE

Alex English

Acie Earl

Al Eberhard

Alexander Ellis

Andre Emmett

A.J. English

AF

Al Ferrari

Arnie Ferrin

Al Fleming

Alphonso Ford

Alton Ford

Antonis Fotsis

Adonal Foyle

Anthony Frederick

AG

Artis Gilmore

A.C. Green

Alex Groza

Alex Garcia

Andrew Gaze

Alonzo Gee

Armen Gilliam

Andreas Glyniadakis

Anthony Goldwire

Archie Goodwin

Aaron Gordon

Andrew Goudelock

Aaron Gray

Adrian Griffin

Anthony Grundy

Andres Guibert

Al Guokas

A.J. Guyton

AH

Al Horford

Anfernee Hardaway

Allan Houston

Al Hairston

AJ Hammons

Alex Hannum

Alan Hardy

Adam Harrington

Al Harrington

Art Harris

Aaron Harrison

Andrew Harrison

Antonio Harvey

Alvin Heggs

Alan Henderson

Al Henry

Art Heyman

Armond Hill

Art Hillhouse

Adolph Hoefer

Aaron Holiday

Alvin Holt

Alfredrick Hughes

AI

Allen Iverson

Andre Iguodala

Andre Ingram

AJ

Antawn Jamison

Aaron Jackson

Al Jackson

Aaron James

Abdul Jeelani

Al Jefferson

Amile Jefferson

Alexander Johnson

Alize Johnson

Amir Johnson

Andy Johnson

Anthony Johnson

Armon Johnson

Arnie Johnson

Avery Johnson

Alvin Jones

Anthony Jones

Askia Jones

Adonis Jordan

AK

Andrei Kirilenko

Adam Keefe

Alec Kessler

Albert King

Alex Kirk

Andy Kostecka

Arvid Kramer

AL

Andrew Lang

Antonio Lang

Acie Law

Allen Leavell

Alex Len

Andrew Levane

Alton Lister

Art Long

Al Lucas

Al Lujack

AM

Alonzo Mourning

Anthony Mason

Antonio McDyess

Arvydas Macijauskas

Al Masino

Ariel Maughan

Andre McCarter

Amal McCaskill

Al McGuire

Allie McGuire

Aaron McKie

Alfonzo McKinnie

Al Miksis

Aaron Miles

Andre Miller

Anthony Miller

Andre Moore

Adam Morrison

Anthony Morrow

Arnett Moultrie

Allen Murphy

Angelo Musi

AN

Abdel Nader

Al Negratti

Andrew Nicholson

Andres Nocioni

Audie Norris

AO

Andy O’Donnell

Alan Ogg

Arinze Onuaku

Andre Owens

AP

Andy Phillip

Andy Panko

Anthony Parker

Andrae Patterson

Adreian Payne

Anthony Peeler

Alec Peters

Alex Poythress

AJ Price

Anthony Pullard

AR

Arnie Risen

Alvin Robertson

Aleksandar Radojevic

Anthony Randolph

Andy Rautins

Allan Ray

Antoine Rigaudeau

Austin Rivers

Andre Roberson

Anthony Roberson

Anthony Roberts

Al Roges

Alexander Rosenberg

AS

Amar’e Stoudemire

Adrian Smith

Arvydas Sabonis

Alan Sawyer

Alex Scales

Alvin Scott

Ansu Sesay

Alexey Shved

Anfernee Simons

Alvin Sims

Al Skinner

Art Spector

Andre Spencer

Art Spoelstra

Alex Stepheson

Alex Stivrins

Art Stolkey

Awvee Storey

Aaron Swinson

AT

Andrew Toney

Anthony Taylor

Adonis Thomas

Al Thornton

Anthony Tolliver

Andy Tonkovich

Andy Toolson

Axel Toupane

Allonzo Trier

Al Tucker

Alando Tucker

Anthony Tucker

Andre Turner

AV

Anderson Varejao

Alexander Volkov

AW

Antoine Walker

Andre Wakefield

Andy Walker

Andrew White III

Andrew Wiggins

Aaron Williams

Alan Williams

Alvin Williams

Arthur Williams

Al Wood

Antoine Wright

A.J. Wynder

AZ

Ante Zizic

BA

B.J. Armstrong

Bam Adebayo

Blake Ahearn

Bob Allen

Bob Anderegg

Bob Armstrong

Brandon Armstrong

Bob Arnzen

BB

Bill Bridges

Bradley Beal

Butch Beard

Bob Boozer

Bill Bradley

Brent Barry

Brandon Bass

Billyray Bates

Byron Beck

Benoit Benjamin

Ben Bentil

Bob Bigelow

Bismack Biyombo

Bogdan Bogdanovic

Bojan Bogdanovic

Bill Bolger

Bruce Bowen

Bob Brannum

Brad Branson

Bob Brown

Bobby Brown

Bruce Brown

Bill Buntin

Bob Burrow

Brian Butch

BC

Bob Cousy

Billy Cunningham

Bill Cartwright

Barney Cable

Bruno Caboclo

Bill Calhoun

Brian Cardinal

Bob Carney

Bob Carpenter

Bob Carrington

Butch Carter

Bobby Cattage

Bill Chamberlain

Bob Christian

Bill Closs

Ben Clyde

Ben Coleman

Bimbo Coles

Bert Cook

Bobby Cook

Brian Cook

Bryce Cotton

Bill Curley

BD

Brad Daugherty

Bob Dandridge

Bob Davies

Baron Davis

Brandon Davies

Ben Davis

Bill Davis

Bob Davis

Brad Davis

Brian Davis

Branden Dawson

Bryce Dejean-Jones

Bison Dele

Blaine Denning

Boris Diaw

Bob Dille

Byron Dinkins

Bill Dinwiddie

Bob Doll

Bob Donham

Billy Donovan

Bruce Douglas

Bill Downey

Bryce Drew

Bob Duffy

Bob Duffy

BE

Bill Ebben

Bill Edwards

Blue Edwards

Bob Elliott

Bo Ellis

Bo Erias

Bob Evans

Brian Evans

BF

Bob Faught

Bob Feerick

Butch Feher

Bill Fenley

Bob Ferry

Bob Fitzgerald

Bruce Flowers

Bryn Forbes

Bayard Forrest

Bernie Fryer

BG

Blake Griffin

Billy Gabor

Bob Gantt

Bill Garnett

Ben Gillery

Ben Goldfaden

Brandon Goodwin

Ben Gordon

Bato Govedarica

Brian Grant

Bud Grant

Butch Graves

Bob Greacen

Bob Gross

BH

Bailey Howell

Bob Harrison

Bob Hahn

Bruce Hale

Ben Handlogten

Ben Hansbrough

Bob Hansen

Bill Hanzlik

Bernie Harris

Bob Harris

Billy Hassett

Brendan Haywood

Brian Heaney

Bill Henry

Bill Herman

Bill Hewitt

Buddy Hield

Bob Hogsett

Brad Holland

Bob Hopkins

Bob Houbregs

Byron Houston

Brian Howard

Bob Hubbard

Brandon Hunter

Bobby Hurley

BI

Brandon Ingram

Byron Irvin

BJ

Bobby Jones

Bobby Jones

Bobby Jackson

Bernard James

Buddy Jeannette

Brandon Jennings

Britton Johnsen

Brice Johnson

Buck Johnson

Bill Jones

BK

Bernard King

Bob Kauffman

Billy Knight

Ben Kelso

Bill Kenville

Bo Kimble

Bob Kinney

Bob Knight

Brandin Knight

Brandon Knight

Brevin Knight

Bart Kofoed

Bud Koper

Barry Kramer

Bruce Kuczenski

BL

Bob Lanier

Bill Laimbeer

Bob Love

Brook Lopez

Bo Lamar

Bob Lavoy

Butch Lee

Bob Leonard

Bobby Lewis

Bill Ligon

Bob Lochmueller

Brad Lohaus

BM

Bob McAdoo

Brad Miller

Boban Marjanovic

Bill Martin

Bob Martin

Brian Martin

Bill Mayfield

Bob McCann

Brendan McCann

Ben McDonald

Bill McGill

Billy McKinney

Ben McLemore

Bob McNeill

Bill Melchionni

Bill Miller

Bob Miller

Bill Mlkvy

Ben Moore

Bob Mullens

Byron Mullens

BN

Bob Naber

Boris Nachamkin

Bostjan Nachbar

Bob Nash

Boniface Ndong

Barry Nelson

BO

Bob O’Brien

Buckshot O’Brien

Brian Oliver

Barry Orms

Bo Outlaw

Billy Owens

BP

Bob Pettit

Brandon Paul

Billy Paultz

Bob Peterson

Bobby Phills

Ben Poquette

Bobby Portis

Bob Portman

Brent Price

Bob Priddy

BQ

Bob Quick

Brian Quinnett

BR

Bill Russell

Brandon Roy

Bob Rule

Blair Rasmussen

Bryant Reeves

Billy Reid

Bob Riley

Bill Roberts

Brian Roberts

Bernard Robinson

Bill Robinzine

Brian Rowsom

Bob Royer

Brandon Rush

Bryon Russell

BS

Bill Sharman

Bob Santini

Brian Scalabrine

Ben Schadler

Bob Schafer

Ben Scharnus

Brent Scott

Byron Scott

Bruce Seals

Brad Sellers

Brian Shaw

Bob Shea

Ben Simmons

Bobby Simmons

Bob Sims

Brian Skinner

Belus Smawley

Bill Smith

Bill Smith

Bingo Smith

Bobby Smith

Brook Steppe

Barry Stevens

Bryant Stith

Bill Stricker

Barry Sumpter

Bruno Sundov

Bob Sura

Bennie Swain

Brett Szabo

BT

Brian Taylor

Bill Thieben

Billy Thomas

Bernard Thompson

Billy Thompson

Brooks Thompson

Bob Thornton

Bernard Toone

Bill Tosheff

Bob Tough

Bill Turner

B.J. Tyler

BU

Beno Udrih

Ben Uzoh

BV

Butch Van Breda Kolff

Bob Verga

Brett Vroman

BW

Bobby Wanzer

Ben Wallace

Buck Williams

Bill Walton

Brian Winters

Brady Walker

Brad Wanamaker

Ben Warley

Bob Warlick

Bryan Warrick

Bobby Washington

Briante Weber

Brant Weidner

Bob Weiss

Bonzi Wells

Bubba Wells

Bill Wennington

Bob Wiesenhahn

Bob Wilkerson

Bernie Williams

Bob Williams

Brandon Williams

Bill Willoughby

Bob Wilson

Bobby Wilson

Bob Wood

Bracey Wright

Brad Wright

Brandan Wright

BY

Barry Yates

BZ

Bill Zopf

CA

Carmelo Anthony

Charles Acton

Cole Aldrich

Chuck Aleksinas

Cliff Alexander

Cory Alexander

Courtney Alexander

Chris Andersen

Cliff Anderson

Chris Anstey

Carlos Arroyo

Chucky Atkins

Chet Aubuchon

CB

Charles Barkley

Chris Bosh

Chauncey Billups

Carl Braun

Carlos Boozer

Caron Butler

Chris Babb

Carl Bailey

Cameron Bairstow

Cedric Ball

Cliff Barker

Corey Beck

Charlie Bell

Corey Benjamin

Charlie Black

Cory Blackwell

Corie Blount

Calvin Booth

Curtis Borchardt

Costic Borsavage

Chris Boucher

Cal Bowdler

Cedric Bozeman

Craig Brackins

Charles Bradley

Corey Brewer

Chucky Brown

Cleveland Buckner

Chase Budinger

CC

Cedric Ceballos

Corky Calhoun

Clint Capela

Chet Carlisle

Chris Carr

Cory Carr

Cornelius Cash

Calbert Cheaney

Chris Childs

Cal Christensen

Carlos Clark

Coty Clarke

Charles Claxton

Chuck Connors

Charles Cooke

Chuck Cooper

Chris Copeland

Chris Corchiani

Chris Crawford

Charlie Criss

Corey Crowder

CD

Clyde Drexler

Charlie Davis

Charlie Davis

Carlos Delfino

Cheick Diallo

Connie Dierking

Coby Dietrick

Chris Douglas-Roberts

Charles Dudley

Chris Dudley

Chris Duhon

Craig Dykema

CE

Cleanthony Early

Corsley Edwards

Craig Ehlo

Chris Engler

Claude English

Christian Eyenga

CF

Cristiano Felicio

Carrick Felix

Chris Ford

Courtney Fortson

Channing Frye

CG

Chris Gatling

Corey Gaines

Chad Gallagher

Chris Garner

Calvin Garrett

Chuck Gilmur

Clarence Glover

Claude Gregory

Chuck Grigsby

Coulby Gunther

CH

Cliff Hagan

Connie Hawkins

Chuck Halbert

Cecil Hankins

Charlie Hardnett

Chris Harris

Clem Haskins

Chuck Hayes

Cedric Henderson

Cedric Henderson

Carl Henry

Conner Henry

Clarence Hermsen

Chris Herren

Carl Herrera

Cory Higgins

Cleo Hill

Craig Hodges

Cedrick Hordges

Cedric Hunter

Chris Hunter

Chandler Hutchison

CJ

Cedric Jackson

Casey Jacobsen

Chris Jefferies

Cory Jefferson

Charles Jenkins

Chris Jent

Curtis Jerrells

Carldell Johnson

Charlie Johnson

Chris Johnson

Chris Johnson

Clay Johnson

Clemon Johnson

Caldwell Jones

Charles Jones

Charles Jones

Charles R. Jones

Cory Joseph

CK

Chris Kaman

Coby Karl

Clarence Kea

Clark Kellogg

Carl Kilpatrick

Chad Kinch

Chris King

Curtis Kitchen

Charles Kupec

CL

Clyde Lovellette

Christian Laettner

Clyde Lee

Carl Landry

Courtney Lee

Clifford Lett

Caris LeVert

Cliff Levingston

Cedric Lewis

Chuck Lowery

CM

Chris Mullin

Calvin Murphy

Corey Maggette

Cartier Martin

Cuonzo Martin

Cedric Maxwell

Clyde Mayes

CJ McCollum

Chris McCray

Chris McCullough

Clint McDaniel

Carlton McKinney

Chet McNabb

Chris McNealy

Carl McNulty

Cozell McQueen

Cliff Meely

Carl Meinhold

Chuck Mencel

Chimezie Metu

Chris Mihm

CJ Miles

Chris Mills

Cuttino Mobley

Chris Morris

Chuck Mrazovich

Chris Munk

CN

Calvin Natt

Chuck Noble

Charles Nash

Craig Neal

Chuck Nevitt

Carl Nicks

Connie Norman

CO

Charles Oakley

Charles O’Bannon

Carlos Ogden

Chinanu Onuaku

Chuck Osborne

Cedi Osman

Claude Overton

Chris Owens

CP

Chris Paul

Cherokee Parks

Charlie Parsley

Chandler Parsons

Charlie Paulk

Cameron Payne

Curtis Perry

Chuck Person

Charlie Pittman

Cliff Pondexter

Chris Porter

CQ

Chris Quinn

CR

Clifford Robinson

Curtis Rowe

Campy Russell

Cazzie Russell

Cal Ramsey

Chasson Randle

Clifford Ray

Craig Raymond

Connie Rea

Chris Richard

Clint Richardson

Chris Robinson

Cliff T. Robinson

Carlos Rogers

Clifford Rozier

CS

Charlie Scott

Cheikh Samb

Carey Scurry

Collin Sexton

Charles Shackleford

Carl Shaeffer

Charlie Share

Casey Shaw

Craig Shelton

Charlie Shipp

Cedric Simmons

Connie Simmons

Courtney Sims

Chris Singleton

Charlie Sitton

Charles Smith

Charles Smith

Charles Smith

Chris Smith

Chris Smith

Clinton Smith

Craig Smith

Craig Spitzer

Caleb Swanigan

CT

Chris Taft

Carlos Terry

Chuck Terry

Claude Terry

Carl Thomas

Charles Thomas

Corny Thompson

Cezary Trybanski

Charlie Tyra

CV

Charles Vaughn

Charlie Villanueva

CW

Chet Walker

Chris Webber

Clint Wager

Charlie Ward

Casper Ware

Cornell Warner

Chris Washburn

C.J. Watson

Clar. Weatherspoon

Chris Welp

Clinton Wheeler

Charles Whitney

Chris Whitney

Chris Wilcox

CJ Wilcox

C.J. Williams

Chuck Williams

Chuckie Williams

Cliff Williams

Corey Williams

Corliss Williamson

Christian Wood

Chris Wright

Chris Wright

CY

Charlie Yelverton

CZ

Cody Zeller

DA

Danny Ainge

Donald Ackerman

Don Adams

DeVaughn Akoon-Purcell

Darrell Allums

Derrick Alston

David Andersen

Daniel Anderson

Derek Anderson

Dwight Anderson

Don Anielak

Darrell Armstrong

Darrell Arthur

Don Asmonga

D.J. Augustin

Dennis Awtrey

Deandre Ayton

DB

Dave Bing

Don Barksdale

Dick Barnett

Dana Barros

Don Buse

Dwayne Bacon

Dalibor Bagaric

Drew Barry

Dave Batton

Dennis Bell

DeAndre’ Bembry

Dragan Bender

David Benoit

Davis Bertans

Del Beshore

Don Bielke

DeJuan Blair

Doug Bolstorff

Dexter Boney

Devin Booker

Don Boven

Donnie Boyce

Dennis Boyd

Dudley Bradley

David Britton

Dillon Brooks

Damone Brown

Darrell Brown

Dee Brown

Dee Brown

Derrick Brown

Devin Brown

Dave Budd

Dick Bunt

David Burns

Deonte Burton

Donnie Butcher

Da’Sean Butler

Dwight Buycks

Derrick Byars

DC

Dave Cowens

Doug Collins

DeMarcus Cousins

Derrick Coleman

Demetrius Calip

Dexter Cambridge

Derrick Caracter

Don Carlson

DeMarre Carroll

Duane Causwell

Don Chaney

Derrick Chievous

Doug Christie

Dionte Christmas

Don Collins

Darren Collison

Dallas Comegys

Daequan Cook

Darwin Cook

David Cooke

Duane Cooper

Dave Corzine

Dillard Crocker

Dante Cunningham

Dick Cunningham

Dell Curry

DD

Dave DeBusschere

DeMar DeRozan

Dale Davis

Deyonta Davis

Double D Davis

Darryl Dawkins

Darren Daye

Dewayne Dedmon

Dell Demps

Dave Deutsch

Derrick Dial

Dan Dickau

Derrek Dickey

Dick Dickey

DeSagana Diop

Donte DiVincenzo

Damyean Dotson

Danny Doyle

Dick Duckett

Duje Dukan

Devin Durrant

Dennis DuVal

DE

Dale Ellis

Devin Ebanks

Doug Edwards

Dick Eichhorst

Don Eliason

Darrell Elston

Drew Eubanks

Daniel Ewing

Dante Exum

DF

Dick Farley

Desmon Farmer

Derrick Favors

Dave Fedor

Dave Feitl

Desmond Ferguson

Duane Ferrell

Danny Ferry

Danny Finn

Dorian Finney-Smith

Derek Fisher

Dick Fitzgerald

Don Ford

Donnie Forman

Danny Fortson

De’Aaron Fox

Donnie Freeman

DG

Dick Garmaker

Draymond Green

Danny Granger

Dan Gadzuric

Deng Gai

Danilo Gallinari

Dave Gambee

Dean Garrett

Diante Garrett

Devean George

Derrick Gervin

Dick Gibbs

Daniel Gibson

Dee Gibson

Dion Glover

Dan Godfread

Drew Gooden

Drew Gordon

Devonte’ Graham

Don Grate

Devin Gray

Danny Green

Devin Green

Donte Greene

David Greenwood

Darrell Griffith

Derek Grimm

Dick Groat

Dave Gunther

DH

Dwight Howard

Devin Harris

Darvin Ham

Dale Hamilton

Daniel Hamilton

Dennis Hamilton

Darrin Hancock

Don Hanrahan

Derek Harper

David Harrison

Donnell Harvey

Dick Hemric

Dave Henderson

Don Henriksen

Darrun Hilliard

Darnell Hillman

Darington Hobson

Donald Hodge

Doug Holcomb

Dick Holub

Derek Hood

Dave Hoppen

Dennis Hopson

Dennis Horner

Danuel House Jr.

DI

Darrall Imhoff

Dan Issel

Damien Inglis

DJ

Dennis Johnson

DeAndre Jordan

Darnell Jackson

Demetrius Jackson

Dave Jamerson

Damion James

Dontell Jefferson

Dakari Johnson

Darryl Johnson

Dave Johnson

David Johnson

DeMarco Johnson

DerMarr Johnson

Darius Johnson-Odom

Derrick Jones Jr.

Dahntay Jones

Damian Jones

Damon Jones

DeQuan Jones

Dominique Jones

Dontae’ Jones

Dwayne Jones

Dwight Jones

DK

Don Kojis

D.J. Kennedy

Dan King

Doug Kistler

Duane Klueh

Dick Knostman

Dan Kraus

DL

Damian Lillard

David Lee

Doron Lamb

Dan Langhi

Dave Lattin

Dennis Layton

Damion Lee

Doug Lee

DeAndre Liggins

Darrell Lockhart

Don Lofgran

DM

Dikembe Mutombo

Dick McGuire

Dan Majerle

Danny Manning

Don MacLean

Daryl Macon

Dave Magley

Devyn Marble

Damir Markota

Donny Marshall

Donyell Marshall

Darrick Martin

Don Martin

Donald Martin

Desmond Mason

Don May

DJ Mbenga

Dwayne McClain

Dan McClintock

Doug McDermott

Dominic McGuire

Derrick McKey

Darnell Mee

Dick Mehen

Don Meineke

De’Anthony Melton

Dean Meminger

Dave Meyers

Darius Miles

Darko Milicic

Darius Miller

Dick Miller

Dirk Minniefield

Dave Minor

Donovan Mitchell

Darren Morningstar

Darius Morris

Dwight Morrison

Dwayne Morton

Donatas Motiejunas

Dick Murphy

Dejounte Murray

Dorie Murrey

Dzanan Musa

DN

Dirk Nowitzki

DeMarcus Nelson

Don Nelson

Dave Newmark

Demetris Nichols

Dyron Nix

David Noel

Dennis Nutt

David Nwaba

DO

Don Ohl

Daniel Ochefu

Dermie O’Connell

Dick O’Keefe

Dean Oliver

Daniel Orton

Dan O’Sullivan

Don Otten

Doug Overton

DP

Doyle Parrack

Desmond Penigar

Drazen Petrovic

Derrick Phelps

Dave Piontek

Dexter Pittman

Dwayne Polee

David Pope

Dave Popson

Dwight Powell

Dominic Pressley

Don Putman

DR

David Robinson

Derrick Rose

Dan Roundfield

Dennis Rodman

Doc Rivers

Dino Radja

Don Ray

Davon Reed

Don Rehfeldt

Don Reid

Dick Ricketts

David Rivers

Devin Robinson

Duncan Robinson

Dave Robisch

Dick Rosenthal

Doug Roth

Derrick Rowland

Donald Royal

Delaney Rudd

Damjan Rudez

D’Angelo Russell

DS

Dolph Schayes

Detlef Schrempf

Don Sunderlage

Domantas Sabonis

Daniel Santiago

Dario Saric

Don Savage

Dewayne Scales

Dan Schayes

Dave Schellhase

Dwayne Schintzius

Dale Schlueter

Dick Schnittker

Dave Scholz

Dennis Schroder

Dick Schulz

Dennis Scott

Dexter Shouse

Dick Shrider

Dickey Simpkins

Diamon Simpson

Doug Sims

Donald Sloan

Dennis Smith Jr.

Deb Smith

Derek Smith

Don Smith

Donald Smith

Donta Smith

Doug Smith

Dick Snyder

Darius Songaila

Dave Sorenson

Dave Stallworth

DJ Stephens

DeShawn Stevenson

Dennis Stewart

David Stockton

Diamond Stone

Damon Stoudamire

DJ Strawberry

Derek Strong

DaJuan Summers

Dick Surhoff

Dane Suttle

Dan Swartz

DT

David Thompson

Dragan Tarlac

Donell Taylor

Daniel Theis

David Thirdkill

Dijon Thompson

Dan Tieman

Darren Tillis

Dean Tolson

Dick Triptow

Dave Twardzik

DV

Dick Van Arsdale

Darnell Valentine

Denzel Valentine

David Vanterpool

David Vaughn

Danny Vranes

DW

Dwyane Wade

Dominique Wilkins

Deron Williams

David West

Dajuan Wagner

Danny Wagner

Dion Waiters

Darrell Walker

Dwight Waller

Derrick Walton Jr.

Darius Washington

Duane Washington

Dwayne Washington

Darryl Watkins

David Wear

Dick Wehr

David Wesley

Delonte West

Doug West

DeJuan Wheat

Derrick White

DJ White

Donald Whiteside

Dwayne Whitfield

D.C. Wilcutt

Damien Wilkins

Dale Wilkinson

Derrick Williams

Don Williams

Dedric Willoughby

D.J. Wilson

David Wingate

Dontonio Wingfield

Dave Wohl

David Wood

Delon Wright

Dorell Wright

DY

Danny Young

DZ

Dave Zeller

Derrick Zimmerman

EA

Eric Anderson

EB

Elgin Baylor

Elton Brand

Erick Barkley

Ernie Barrett

Earl Barron

Ed Bartels

Eddie Basden

Esteban Batista

Ed Beach

Ernie Beck

Elmer Behnke

Elmer Bennett

Ed Biedenbach

Eric Bledsoe

Etdrick Bohannon

Earl Boykins

Ernest Brown

Emmette Bryant

Evers Burns

Ed Burton

EC

Ernie Calverley

Elden Campbell

Earl Clark

E.C. Coleman

Ed Conlin

Earl Cureton

Eddy Curry

ED

Ed Dahler

Erick Dampier

Erik Daniels

Ed Davis

Edward Davis

Emanual Davis

Eric Dawson

Ernie DiGregorio

Earl Dodd

EE

Ed Earle

Eddie Ehlers

Evan Eschmeyer

Earl Evans

EF

Eric Fernsten

Ed Fleming

Evan Fournier

EG

Elmer R. Gainer

Earl Gardner

Eldo Garrett

Ed Gayda

Eddie Gill

Eric Gordon

Ed Gray

Evric Gray

Erick Green

Eddie Griffin

Ernie Grunfeld

EH

Elvin Hayes

Elias Harris

Essie Hollis

Ed Horton

Eddie House

Eddie Hughes

EI

Ersan Ilyasova

EJ

Eddie Jones

Eddie Johnson

Eddie Johnson

Eric Johnson

Ervin Johnson

Earl Jones

Edgar Jones

Eddie Jordan

EK

Edwin Kachan

Ed Kalafat

Enes Kanter

Ed Kasid

Eugene Kennedy

Ernie Killum

EL

Ed Lawrence

Emanuel Leaks

Eric Leckner

Ed Leede

Earl Lloyd

EM

Ed Macauley

Earl Monroe

Eddie Miles

Ed Manning

Eric Marsh

Eddie Mast

Eric Maynor

Erik McCree

Eric McWilliams

Ed Melvin

Ed Mikan

Eddie Miller

Elijah Millsap

Eric Mobley

Eric Money

Eric Montross

E’Twaun Moore

Eric Moreland

Elmo Morgenthaler

Emmanuel Mudiay

Erwin Mueller

Eric Murdock

Erik Murphy

EN

Eduardo Najera

Ed Nealy

EO

Ed O’Bannon

Emeka Okafor

Elie Okobo

Enoch Olsen

Eddie Owens

EP

Estes Parham

Elfrid Payton

Elliot Perry

Ed Peterson

Eddie Phillips

Eric Piatkowski

Ed Pinckney

ER

Ed Rains

Ed Ratleff

Eldridge Recasner

Efthimios Rentzias

Eric Riley

Eddie Robinson

ES

Ed Sadowski

Ed Searcy

Earl Shannon

Edmund Sherod

Ed Smith

Elmore Smith

Eric Snow

Elmore Spencer

Ed Stanczak

Everette Stephens

Ed Stokes

Erick Strickland

Edmond Sumner

ET

Earl Tatum

Edy Tavares

Etan Thomas

Elston Turner

Evan Turner

EU

Edwin Ubiles

Ekpe Udoh

EV

Ernie Vandeweghe

EW

Eric Washington

Earl Watson

Ennis Whatley

Eric White

Eddielee Wilkins

Earl Williams

Elliot Williams

Eric Williams

FA

Forest Able

Furkan Aldemir

FB

Frank Brian

Fred Brown

Frankie Baumholtz

Fred Boyd

Frank Brickowski

FC

Fred Carter

Fred Christ

Fred Cofield

Freddie Crawford

Francis Crossin

Fran Curran

FD

Fennis Dembo

Fred Diute

FE

Franklin Edwards

Francisco Elson

Festus Ezeli

FF

Fred Foster

Frido Frey

Frank Fucarino

FG

Francisco Garcia

Frank Gates

FH

Fred Hetzel

Fred Hilton

Fred Hoiberg

FJ

Frank Jackson

Frank Johnson

Fred Jones

FK

Frank Kaminsky

Frank Kendrick

Frankie King

Furkan Korkmaz

Frank Kornet

Frank Kudelka

FL

Fred LaCour

Fred Lewis

Freddie Lewis

Felipe Lopez

FM

Francis Mahoney

Frank Mangiapane

Fernando Martin

Frank Mason

Forrest McKenzie

Fab Melo

Flip Murray

FN

Fred Nagy

Frank Ntilikina

FO

Fabricio Oberto

Francis O’Grady

Frank Oleynick

FP

Fred Paine

FR

Flynn Robinson

Frank Radovich

Frank Ramsey

Frank Reddout

Fred Roberts

Frank Russell

FS

Freddie Scolari

Frank Selvy

Fred Schaus

Frankie Sanders

Frank Saul

Fred Saunders

Frank Schade

Fred Sheffield

Felton Spencer

FT

Fred Taylor

FV

Fred VanVleet

Fred Vinson

Floyd Volker

FW

Foots Walker

Forest Weber

Frank Williams

Freeman Williams

GA

Gilbert Arenas

Giannis Antetokounmpo

Gary Alcorn

Gary Alexander

Grayson Allen

Greg Anderson

Greg Anthony

Gustavo Ayon

GB

Gus Bailey

Greg Ballard

Gene Banks

Gene Berce

Gary Bergen

Gale Bishop

George Blaney

George H. Bon Salle

Gary Bradds

Gary Brokaw

George Brown

Gerald Brown

Greg Buckner

Greg Bunch

Greg Butler

GC

Gerry Calabrese

Geno Carlisle

George Carter

Gary Clark

Gian Clavell

Gene Conley

GD

Goran Dragic

Gigi Datome

Glen Davis

Greg Deane

George Dempsey

Guillermo Diaz

Gorgui Dieng

Greg Dreiling

Gene Dyker

GE

Gene Englund

GF

George Feigenbaum

Greg Fillmore

Gerald Fitch

Gary Forbes

Greg Foster

Gary Freeman

GG

George Gervin

Gail Goodrich

Gary Garland

Gus Gerard

Gorham Getchell

Gene Gillette

Gordan Giricek

George Glamack

Gerald Glass

Georgi Glouchkov

Glen Gondrezick

Grant Gondrezick

Greg Graham

Gary Grant

Greg Grant

Gary Gray

Gerald Green

Gary Gregor

Greg Griffin

George Grimshaw

Gene Guarilia

GH

Grant Hill

Gordon Hayward

Glenn Hagan

Geert Hammink

Glenn Hansen

Gary Harris

Garfield Heard

Gerald Henderson

Gerald Henderson

Gary Hill

George Hill

Greg Howard

Geoff Huston

Greg Hyder

GJ

Gus Johnson

Greg Jackson

Gene James

Grant Jerrett

George Johnson

George Johnson

George Johnson

Garth Joseph

GK

George Kaftan

George Karl

Gerard Kelly

Greg Kelser

George King

George King

Gerard King

Greg Kite

GL

Gani Lawal

George Lee

Greg Lee

George Lehmann

Gary Leonard

Grady Lewis

Grant Long

George Lynch

GM

George Mikan

George McGinnis

Gerald Madkins

George McCloud

Glenn McDonald

Gil McGregor

George McLeod

George Mearns

Gal Mekel

Gary Melchionni

Greg Minor

Greg Monroe

Guy Morgan

Glenn Mosley

George Munroe

Gheorghe Muresan

GN

Gary Neal

Georges Niang

Gaylon Nickerson

George Nostrand

GO

Greg Oden

Gene Ollrich

Grady O’Malley

Garland O’Shields

Greg Ostertag

GP

Gary Payton

Geoff Petrie

Gerald Paddio

Georgios Papagiannis

George A. Pastushok

George Patterson

Gary Payton II

George Pearcy

Gary Phillips

Gary Plummer

Gabe Pruitt

GR

Guy Rodgers

Glen Rice

Glen Rice

Glenn Robinson

George Ratkovicz

George Reynolds

Gene Rhodes

Goebel Ritter

Glenn Robinson III

Gene Rock

Giff Roux

Guy Rucker

GS

Gene Shue

Glen Selbo

George Senesky

God Shammgod

Gene Short

Garret Siler

Garfield Smith

Greg Smith

Greg Smith

George Sobek

Gino Sovran

Guy Sparrow

Greg Stiemsma

Greg Stokes

Gene Stump

Gary Suiter

Greg Sutton

GT

Garrett Temple

George Thompson

Gene Tormohlen

George Trapp

Gary Trent Jr.

Gary Trent

GV

Gene Vance

Greivis Vasquez

Gundars Vetra

Gary Voce

GW

Gus Williams

Gerald Wallace

Granville Waiters

Gerry Ward

Gene Wiley

Gerald Wilkins

Guy Williams

George Wilson

Garry Witts

GY

George Yardley

Guerschon Yabusele

GZ

Gary Zeller

George Zidek

HA

Hassan Adams

Henry Akin

Hilton Armstrong

HB

Herschel Baltimore

Harrison Barnes

Harry Barnes

Hank Beenders

Hank Biasatti

Henry Bibby

Harry Boykoff

Harold Brown

HC

Howie Carl

Howard Carter

Harvey Catchings

Hollis Copeland

Hal Crisler

HD

Howie Dallmar

Henry Darcey

Harry Davis

Hubert Davis

Hank DeZonie

Hamidou Diallo

Henry Dickerson

Harry Donovan

HE

Howard Eisley

Henry Ellenson

Harold Ellis

HF

Hank Finkel

Harold Fox

Herm Fuetsch

Hiram Fuller

HG

Hal Greer

Harry Gallatin

Horace Grant

Harry Giles III

Herm Gilliam

Harvey Grant

HH

Hersey Hawkins

Hamed Haddadi

Happy Hairston

Harvey Halbrook

Herm Hedderick

Herbert Hill

HJ

Henry James

Harold Jamison

Howie Janotta

Horace Jenkins

Harold Johnson

Howie Jolliff

HK

Harold Keeling

Herm Klotz

Howard Komives

Harold Kottman

Herb Krautblatt

HL

Hal Lear

Hank Lefkowitz

Horacio Llamas

HM

Harvey Marlatt

Howie McCarty

Hound Dog McClain, Ted

Hank McDowell

Horace McKinney

Harry Miller

Harold Miner

Howie Montgomery

Hanno Mottola

HN

Howard Nathan

Hamady Ndiaye

HO

Hakeem Olajuwon

HP

Henry Pearcy

Howard Porter

Harold Pressley

HR

Howie Rader

Hub Reed

Hank Rosenstein

HS

Herm Schaefer

Herb Scherer

Howie Schultz

Howie Shannon

Henry Sims

HT

Hasheem Thabeet

Hollis Thompson

Howard Tidrick

Hedo Turkoglu

Henry Turner

HU

Hal Uplinger

HW

Henry Walker

Horace Walker

Henry Ward

Hakim Warrick

Herb White

Hubie White

Hassan Whiteside

Herb Williams

Hot Rod Williams

Harthorne Wingo

Howard Wood

Haywoode Workman

Howard Wright

HZ

Hank Zeller

IA

Ike Anigbogu

Ike Austin

IB

Irv Bemoras

Isaac Bonga

Ira Bowman

Isaiah Briscoe

IC

Isaiah Canaan

Ian Clark

ID

Ike Diogu

IF

Ike Fontaine

IH

Isaiah Hartenstein

Isaiah Hicks

IJ

Ivan Johnson

IK

Irv Kiffin

Ibrahim Kutluay

IL

Ian Lockhart

IM

Ian Mahinmi

Ivan McFarlin

Isaiah Morris

IN

Ivano Newbill

Ira Newble

IR

Ivan Rabb

Igor Rakocevic

Isaiah Rider

Irv Rothenberg

IS

Iman Shumpert

Ish Smith

Isaac Stallworth

IT

Isiah Thomas

Isaiah Thomas

Isaiah Taylor

Ira Terrell

Irving Thomas

Irv Torgoff

IU

Ime Udoka

IW

Isaiah Whitehead

Isaiah Wilson

IZ

Ivica Zubac

JA

John Abramovic

Jaylen Adams

Jordan Adams

Jeff Adrien

Josh Akognon

Joe Alexander

Jarrett Allen

Jerome Allen

John Amaechi

James Anderson

Jerome Anderson

Justin Anderson

Joel Anthony

Jim Ard

Joe Arlauckas

Jesse Arnelle

Jay Arnette

John Arthurs

Jamel Artis

James Augustine

John Austin

Jeff Ayres

JB

Jimmy Butler

John Block

Johnny Bach

Jim Baechtold

John Bagley

James Bailey

John Barber

J.J. Barea

Jim Barnes

Jim Barnett

John Barnhill

John Barr

Jon Barry

Jerry Baskerville

John Battle

Johnny Baum

Jerryd Bayless

Jerome Beasley

Jordan Bell

Jonathan Bender

Jerrelle Benimon

Joe Binion

Jabari Bird

Jerry Bird

James Blackwell

Jaron Blossomgame

Jonah Bolden

Joel Bolomboy

Josh Boone

Jake Bornheimer

Jim Bostic

Joe Bradley

Jesse Branson

Jim Brasco

J.R. Bremer

Jamison Brewer

Jim Brewer

Junior Bridgeman

John Brisker

Jon Brockman

Jim Brogan

Jabari Brown

Jaylen Brown

John Brown

Jim Browne

Jalen Brunson

Joe Bryant

Joe Buckhalter

Jud Buechler

Jack Burmaster

Jim Burns

Junior Burrough

Jackie Butler

JC

Joe Caldwell

Joe Barry Carroll

Jack Coleman

Jason Caffey

Jose Calderon

Jim Caldwell

Jimmy Carruth

Jake Carter

Jevon Carter

Jay Carty

John Celestand

Jerry Chambers

John Chaney

Joe Chealey

Josh Childress

Jim Chones

Jordan Clarkson

Jim Cleamons

John Clemens

John Coker

Jason Collier

James Collins

Jarron Collins

Jason Collins

Jimmy Collins

John Collins

Joe Colone

Jeff Cook

Joe Cooke

Jack Cooley

Joe Cooper

Jack Cotton

James Cotton

John Coughran

Joe Courtney

John Cox

Johnny Cox

Jamal Crawford

Joe Crawford

Jordan Crawford

Jim Creighton

Joe Crispin

Javaris Crittenton

Jeffrey Crompton

Jeff Cross

John Crotty

Jae Crowder

Jared Cunningham

JamesOn Curry

JD

Joe Dumars

John Drew

James Donaldson

Jimmy Darden

Jesse Dark

Jimmy Darrow

Jermareo Davidson

James Davis

Jim Davis

Johnny Davis

Josh Davis

Johnny Dawkins

Justin Dentmon

John Dillon

Jackie Dinkins

Juan Dixon

Joe Dolhon

Jacky Dorsey

Joey Dorsey

John Douglas

Jared Dudley

John Duren

Jack Dwan

Jerome Dyson

JE

Julius Erving

Joel Embiid

Jim Eakins

Jerry Eaves

Jarell Eddie

James Edwards

Jay Edwards

John Edwards

Johnny Egan

Joe Ellis

Jojo English

James Ennis III

Jack Eskridge

Jacob Evans

Jawun Evans

Jeremy Evans

Johnny Ezersky

JF

Joe Fulks

Joe Fabel

John Fairchild

Jordan Farmar

Jim Farmer

Jamie Feick

Jake Fendley

Jerry Fleishman

Jonny Flynn

Jack Foley

Jeff Foote

Jake Ford

Joseph Forte

Jeff Foster

Jerry Fowler

Jim Fox

Jamaal Franklin

Jimmer Fredette

Joel Freeland

Jim Fritsche

JG

Johnny Green

Jack George

Jorge Garbajosa

Jack Garfinkel

John Garris

Jim Garvin

John Gianelli

Jonathan Gibson

J.R. Giddens

Jack Givens

Joe Graboski

Joey Graham

Jim Grandholm

Jerami Grant

Jerian Grant

Josh Grant

Josh Gray

Jeff Grayer

JaMychal Green

Jeff Green

Jerry Greenspan

John Greig

Jerry Grote

Jay Guidinger

Jorge Gutierrez

JH

John Havlicek

James Harden

Jrue Holiday

Jeff Hornacek

Josh Howard

Juwan Howard

Jack Haley

Jeff Halliburton

Jordan Hamilton

Justin Hamilton

James Hardy

John Hargis

Jerry Harkness

Jerome Harmon

Justin Harper

Josh Harrellson

Junior Harrington

Joe Harris

Jason Hart

Josh Hart

Joey Hassett

Juaquin Hawkins

Jarvis Hayes

John W. Hazen

J.R. Henderson

Jerome Henderson

John Henson

Juancho Hernangomez

Jack Hewson

JJ Hickson

Johnny High

Jordan Hill

Julius Hodge

Justin Holiday

Joe Holland

John Holland

Jim Holstein

Joe Holup

Jerald Honeycutt

Johnny Horan

Josh Huestis

John Hummer

Jay Humphries

Joe Hutton

JI

Joe Ingles

Joel Ingram

Jonathan Isaac

JJ

Joe Johnson

John Johnson

Jarrett Jack

Jaren Jackson Jr.

Jaren Jackson

Jermaine Jackson

Jim Jackson

Josh Jackson

Justin Jackson

Jerome James

John Janisch

Jared Jeffries

John Jenkins

Jonas Jerebko

JaJuan Johnson

James Johnson

Jim Johnstone

Jake Jones

Jalen Jones

James Jones

Jimmy Jones

Johnny Jones

Jumaine Jones

Jerome Jordan

Johnny Jorgensen

Jeff Judkins

JK

Jason Kidd

Johnny Kerr

Jim King

Jason Kapono

Joe Kennedy

Jonathan Kerner

Jack Kerris

Jerome Kersey

Jack Kiley

Jimmy King

Joe Kleine

Jon Koncak

Joe Kopicki

Joel Kramer

Jim Krebs

John Kuester

JL

Jerry Lucas

Jeremy Lamb

John Lambert

Jeff Lamp

Jim Lampley

Jerome Lane

James Lang

John Laskowski

Joffrey Lauvergne

Jason Lawson

Jake Layman

Jeff Lebo

Jim Les

Jon Leuer

Jeremy Lin

Johnny Logan

John Long

Jim Loscutoff

Jordan Loyd

John Lucas III

John Lucas

Jim Luisi

JM

Jeff Mullins

Jeff Malone

Jack Marin

Jamaal Magloire

Jamal Mashburn

Jon McGlocklin

Jack Molinas

Johnny Macknowski

J.P. Macura

Jack Maddox

Josh Magette

John Mahnken

John Mandic

Jim Marsh

Jarell Martin

Jeff Martin

Jason Maxiell

James Michael McAdoo

Johnny McCarthy

Jack McCloskey

John McConathy

Jelani McCoy

John McCullough

Jim McDaniels

Jim McElroy

JaVale McGee

Jim McIlvaine

Jeff McInnis

Jack McMahon

Jim McMillian

Joe McNamee

Jerel McNeal

Jordan McRae

Josh McRoberts

Jodie Meeks

John Mengelt

Joe Meriweather

Jordan Mickey

Jay Miller

John Mills

Jason Miskiri

Jerome Moiso

Jamario Moon

Jim Mooney

Jackie Moore

Johnny Moore

Jackie Moreland

Jaylen Morris

John Morton

Johnathan Motley

Joe Mullaney

Jay Murphy

John Murphy

Jamal Murray

Jerrod Mustaf

JN

Joakim Noah

Jameer Nelson

Jerry Nagel

Juan Carlos Navarro

Jim Neal

Johnny Neumann

Johnny Newman

Jack Nichols

John Niemiera

Jim Nolan

Jeff Nordgaard

Johnny Norlander

James Nunnally

Jusuf Nurkic

Julius Nwosu

JO

Jermaine O’Neal

John O’Boyle

JJ O’Brien

Johnny O’Bryant III

Jahlil Okafor

Josh Okogie

Jawann Oldham

Johnny Oldham

John Olive

Jimmy Oliver

Johnny Orr

Jose Ortiz

James Owens

Jim Owens

JP

Jim Pollard

Jim Paxson

Jim Paxson

Jim Price

Joe Pace

Jim Palmer

John Palmer

Jannero Pargo

Jeremy Pargo

Jabari Parker

Jack Parkinson

Jack Parr

Justin Patton

Jerry Paulson

John Paxson

Johnny Payak

Jake Pelkington

Jim Petersen

Johan Petro

Jack Phelan

Jim Phelan

John Pilch

John Pinone

Jakob Poeltl

James Posey

Josh Powell

John Pritchard

Joel Przybilla

Jacob Pullen

JR

Jeff Ruland

Julius Randle

Jamesearl Ray

Jim Ray

Joe Reaves

JJ Redick

Justin Reed

J.R. Reid

Jim Reid

Jared Reiner

Joseph Reiser

John Rennicke

Jerry Reynolds

Jason Richardson

Jeremy Richardson

Josh Richardson

John Richter

Jackie Ridgle

Jim Riffey

Joe Roberts

Jackie Robinson

Jamal Robinson

James Robinson

Jerome Robinson

John Roche

Jack Rocker

Johnny Rogers

Jalen Rose

Jim Rowinski

John Rudd

John Rudometkin

Joe Ruklick

Jerry Rullo

JS

John Stockton

Jack Sikma

Jerry Sloan

Jerry Stackhouse

John Starks

John Salley

John Salmons

JaKarr Sampson

Jamal Sampson

Jeff Sanders

Jason Sasser

Jeryl Sasser

John Schweitz

James Scott

Josh Selby

Jim Seminoff

John Shasky

Jeff Sheppard

John Shumate

Jerry Sichting

James Silas

Johnny Simmons

Jonathon Simmons

James Singleton

Jeff Slade

Jim Slaughter

Jose Slaughter

Jack Smiley

Jabari Smith

Jason Smith

Jerry Smith

Jim Smith

Joe Smith

Josh Smith

JR Smith

Joe Smyth

James Southerland

Jim Spanarkel

Jim Springer

Jim Spruill

Jack Stephens

Joe Stephens

Jarnell Stokes

Julyan Stone

Joe Strawder

John Stroeder

John Stroud

Jared Sullinger

Jon Sundvold

JT

Jack Twyman

Jeff Teague

Jayson Tatum

Jay Taylor

Jeff Taylor

Jeffery Taylor

Jermaine Taylor

Johnny Taylor

Jared Terrell

Jason Terry

Justus Thigpen

Jamel Thomas

James Thomas

Jim Thomas

Joe Thomas

John Thomas

Jason Thompson

John Thompson

Jack Tingle

Jamaal Tinsley

Jack Toomay

John Trapp

Jeff Trepagnier

John Tresvant

Jake Tsakalidis

John Tschogl

Jim Tucker

Jack Turner

Jack Turner

Jeff Turner

John Turner

Jeremy Tyler

JU

Jarrod Uthoff

JV

Jonas Valanciunas

John Vallely

Jan Van Breda Kolff

Jarred Vanderbilt

Jarvis Varnado

Jacque Vaughn

Jan Vesely

Joao Vianna

Jay Vincent

Jake Voskuhl

Jackson Vroman

JW

Jerry West

Jo Jo White

James Worthy

John Wall

Jamaal Wilkes

Jimmy Walker

Jayson Williams

John Wallace

Jamie Waller

Jim Walsh

Jim Ware

Jameel Warney

Johnny Warren

Jim Washington

Jamie Watson

James Webb III

Jeff Webb

Jeff Webster

Jiri Welsch

John Wetzel

Jahidi White

James White

Jerome Whitehead

Jacob Wiley

James Wilkes

Jeff Wilkins

Jason Williams

Jawad Williams

Jay Williams

Jerome Williams

John Williams

Johnathan Williams

Jordan Williams

Justin Williams

John Williamson

Jamil Wilson

John Windsor

Justise Winslow

Jeff Withey

Joe Wolf

Joby Wright

Julian Wright

JY

Yi Jianlian

James Young

Joe Young

JZ

Jim Zoet

KA

Kareem Abdul-Jabbar

Kenny Anderson

Kadeem Allen

Kim Anderson

Kyle Anderson

Kostas Antetokounmpo

Keith Appling

Keith Askins

Ken Austin

Kelenna Azubuike

KB

Kobe Bryant

Ken Bannister

Keita Bates-Diop

Kenny Battle

Kent Bazemore

Keith Benson

Kent Benson

Khem Birch

Keith Bogans

Keith Booth

Ken Boyd

Kevin Brooks

Kedrick Brown

Kwame Brown

Kevin Burleson

KC

Kentavious Caldwell-Pope

Kenny Carr

Kelvin Cato

Ken Charles

Keon Clark

Keith Closs

Kyle Collinsworth

Ken Corley

KD

Kevin Durant

Kevin Duckworth

Kornel David

Kenny Dennard

Kaniel Dickens

Keyon Dooling

Kris Dunn

Ken Durrett

KE

Kent Edelin

Keith Edmonson

Kevin Edwards

Khalid El-Amin

Kim English

Keith Erickson

Keenan Evans

KF

Kenneth Faried

Kay Felder

Kyrylo Fesenko

Kenny Fields

KG

Kevin Garnett

Kevin Gamble

Kiwane Garris

Kenny Gattison

Kendall Gill

Ken Green

Kenny Green

Kevin Grevey

KH

Kenny Hasbrouck

Kirk Haston

Kevin Henderson

Keith Herron

Kenny Higgs

Kirk Hinrich

Kevin Huerter

Kim Hughes

Kris Humphries

KI

Kyrie Irving

KJ

Kevin Johnson

Keith Jennings

Kannard Johnson

Ken Johnson

Ken Johnson

K.C. Jones

Kevin Jones

Kris Joseph

KK

Kyle Korver

Ken Keller

Kerry Kittles

Kevin Knox

Kosta Koufos

Kevin Kunnert

Kyle Kuzma

KL

Kevin Love

Kyle Lowry

Kawhi Leonard

Keith Langford

Keith Lee

Kurk Lee

Kevin Loder

Kevon Looney

Kevin Loughery

Kalin Lucas

Kevin Lynch

KM

Karl Malone

Kevin McHale

Kenyon Martin

Kyle Macy

Kendall Marshall

Kevin Martin

Ken Mayfield

Ken McBride

Kelly McCarty

Keith McCord

KJ McDaniels

Kenny McIntosh

Kevin McKenna

Keith McLeod

Ken Menke

Khris Middleton

Kevin Murphy

Ken Murray

KN

Kenny Natt

Kurt Nimphius

Ken Norman

KO

Kevin Ollie

Kelly Olynyk

Kyle O’Quinn

Kevin O’Shea

Kelly Oubre Jr.

Keith Owens

KP

Kristaps Porzingis

Kostas Papanikolaou

Kenny Payne

Kirk Penney

Kendrick Perkins

Kosta Perovic

Kevinn Pinkney

Kevin Porter

Kasib Powell

Kevin Pritchard

KR

Kurt Rambis

Kelvin Ransey

Khalid Reeves

Kevin Restani

Ken Rohloff

Kenny Rollins

Kareem Rush

KS

Ken Sears

Kenny Sailors

Kevin Salvadori

Kenny Satterfield

Kevin Seraphin

Kobi Simmons

Kyle Singler

Keith Smart

Keith Smith

Kenny Smith

Kirk Snyder

Kevin Stacom

Keith Starr

Kebu Stewart

KT

Klay Thompson

Kelly Tripucka

Karl-Anthony Towns

Kenny Thomas

Khyri Thomas

Kurt Thomas

Kevin Thompson

Keith Tower

KU

Kelvin Upshaw

KV

Kiki Vandeweghe

Keith Van Horn

KW

Kemba Walker

Kermit Washington

Kevin Willis

Kenny Walker

Kyle Weaver

Ken Wilburn

Kenny Williams

Kenrich Williams

Kevin Williams

Kyle Wiltjer

Kennard Winchester

KY

Korleone Young

LA

LaMarcus Aldridge

Lavoy Allen

Lucius Allen

Lance Allred

Lou Amundson

LB

Larry Bird

Leo Barnhorst

Luke Babbitt

Lonzo Ball

Leandro Barbosa

Lonny Baxter

Leon Benbow

Lance Blanks

Leon Blevins

Lazaro Borrell

Lawrence Boston

Leon Brown

Lewis Brown

Lorenzo Brown

Luther Burden

LC

Larry Costello

Len Chappell

Larry Cannon

Lionel Chalmers

Lorenzo Charles

Leroy Chollet

Leroy Combs

Larry Comley

Lester Conner

Lanard Copeland

LD

Luol Deng

Lou Dampier

Lloyd Daniels

Larry Demic

Luka Doncic

Leon Douglas

Lloyd Dove

Larry Drew II

Larry Drew

LE

Ledell Eackles

Lonnie Eggleston

LaPhonso Ellis

LeRon Ellis

Leroy Ellis

Len Elmore

LF

Larry Foust

Landry Fields

Luis Flores

Larry Fogle

Levi Fontaine

Larry Friend

Lawrence Funderburke

LG

Langston Galloway

Lancaster Gordon

Leo Gottlieb

Leonard Gray

Lamar Green

Litterial Green

Luther Green

Lynn Greer

LH

Lou Hudson

Lionel Hollins

Lindsay Hairston

Lars Hansen

Luke Harangody

Lucious Harris

Lazar Hayward

Luther Head

Larry Hennessy

Lew Hitch

Lester Hudson

Larry Hughes

Les Hunter

Lindsey Hunter

LJ

LeBron James

Larry Johnson

Lucious Jackson

Luke Jackson

Les Jepsen

Larry Johnson

Lee Johnson

Linton Johnson

Lynbert Johnson

Larry Jones

LK

Larry Kenon

Leo Katkaveck

Luke Kennard

Lari Ketner

Linas Kleiza

Leo Klier

Lee Knorek

Luke Kornet

Len Kosmalski

Larry Krystkowiak

Leo Kubiak

LL

Lafayette Lever

Lewis Lloyd

Luc Longley

LM

Lionel Malamed

Lauri Markkanen

Larue Martin

Lee Mayberry

Luc Mbah a Moute

Larry McNeill

Loren Meyer

Larry Micheaux

Larry Mikan

Larry Moffett

Leo Mogus

Luis Montero

Lowes Moore

Lawrence Moten

Lamond Murray

LN

Larry Nance

Lee Nailon

Larry Nance Jr.

Lloyd Neal

Louie Nelson

Lucas Nogueira

LO

Lamar Odom

Louis Orr

Larry Owens

LP

Lamar Patterson

London Perrantes

Loy Petersen

Lavor Postell

Leon Powe

Laron Profit

Les Pugh

LR

Luke Rackley

Leo Rautins

Luke Ridnour

Lee Robbins

Lawrence Roberts

Larry Robinson

Lou Roe

Lorenzo Romar

Lennie Rosenbluth

LS

Latrell Sprewell

Lee Shaffer

Lonnie Shelton

Larry Sanders

Luke Schenscher

Luis Scola

Landry Shamet

Larry Siegfried

Lionel Simmons

Labradford Smith

Larry Smith

Leon Smith

Lou Spicer

Larry Spriggs

Larry Staverman

Larry Steele

Lance Stephenson

Larry Stewart

Lamont Strothers

Larry Sykes

LT

Leonard Taylor

Lance Thomas

LaSalle Thompson

Linton Townes

Lou Tsioropoulos

LV

Log Vander Velden

Loy Vaught

LW

Lenny Wilkens

Lonnie Walker IV

Lloyd Walton

Luke Walton

Lucian Whitaker

Lorenzo Williams

Lou Williams

Lee Winfield

Luke Witte

Leon Wood

Loren Woods

Larry Wright

Lorenzen Wright

Luther Wright

LZ

Luke Zeller

MA

Mark Aguirre

Michael Adams

Mahmoud Abdul-Rauf

Mark Acres

Maurice Ager

Mark Alarie

Malik Allen

Morris Almond

Michael Anderson

Mitchell Anderson

Martynas Andriuskevicius

Michael Ansley

MB

Mookie Blaylock

Milos Babic

Marvin Bagley III

Mark Baker

Maurice Baker

Mo Bamba

Marcus Banks

Mike Bantom

Marvin Barnes

Matt Barnes

Mike Barr

Maceo Baston

Mengke Bateer

Mike Batiste

Malik Beasley

Michael Beasley

Moe Becker

Marco Belinelli

Mario Bennett

Mel Bennett

Mike Bibby

Marqus Blakely

Mike Bloom

Mark Blount

Muggsy Bogues

Manute Bol

Matt Bonner

Melvin Booker

Michael Bradley

Mark Bradtke

Marques Bragg

Mike Bratz

Mikal Bridges

Miles Bridges

Mike Brittain

Malcolm Brogdon

MarShon Brooks

Michael Brooks

Marcus Brown

Markel Brown

Mike Brown

Myron Brown

Mark Bryant

Matt Bullard

Mitchell Butler

Marty Byrnes

Mike Bytzura

MC

Maurice Cheeks

Michael Cage

Mack Calvin

Marcus Camby

M.L. Carr

Matt Carroll

Maurice Carter

Michael Carter-Williams

Mario Chalmers

Mike Champion

Marquese Chriss

Mateen Cleaves

Marion Cluggish

Mardy Collins

Mike Conley

Marty Conlon

Michael Cooper

Matt Costello

Mel Counts

Marcus Cousin

Mark Crow

Michael Curry

MD

Marquis Daniels

Mel Daniels

Mike D’Antoni

Mark Davis

Mark Davis

Mel Davis

Michael Davis

Mike Davis

Monti Davis

Malcolm Delaney

Matthew Dellavedova

Marcus Derrickson

Michael Dickerson

Mickey Dillard

Michael Doleac

Milton Doyle

Mike Dunleavy

Mike Dunleavy

ME

Mark Eaton

Mario Elie

Monta Ellis

Melvin Ely

Maurice Evans

Mike Evans

MF

Michael Finley

Mike Farmer

Matt Fish

Marcus Fizer

Mike Flynn

Melvin Frazier Jr.

Matt Freije

Markelle Fultz

MG

Marc Gasol

Manu Ginobili

Mike Gale

Marlon Garnett

Michael Gbinije

Matt Geiger

Mickael Gelabale

Marcus Georges-Hunt

Mel Gibson

Mike Gibson

Mickell Gladness

Mike Glenn

Mike Gminski

Marcin Gortat

Mal Graham

Mike Green

Matt Guokas

Matt Guokas

MH

Mel Hutchins

Malik Hairston

Marcus Haislip

Mike Hall

Maurice Harkless

Mike Harper

Matt Harpring

Montrezl Harrell

Manny Harris

Mike Harris

Marshall Hawkins

Michael Hawkins

Mark Hendrickson

Myke Henry

Mario Hezonja

Matthew Hickey

Mike Higgins

Mel Hirsch

Michael Holton

Mo Howard

Marcelo Huertas

MI

Marc Iavaroni

Mile Ilic

Mike Iuzzolino

MJ

Michael Jordan

Magic Johnson

Marques Johnson

Mark Jackson

Marc Jackson

Michael Jackson

Myron Jackson

Mike James

Mike James

Marko Jaric

Mickey Johnson

Major Jones

Mark Jones

Mark Jones

MK

Mario Kasun

Michael Kearns

Michael Kidd-Gilchrist

Maury King

Maxi Kleber

Milo Komenich

Mitch Kupchak

Mindaugas Kuzminskas

ML

Maurice Lucas

Maciej Lampe

Marcus Landry

Mark Landsberger

Malcolm Lee

Meyers Leonard

Martin Lewis

Marcus Liberty

Mike Lynn

MM

Moses Malone

Mike Mitchell

Mike Macaluso

Malcolm Mackey

Mark Macon

Mark Madsen

Matt Maloney

Marcus Mann

Mo Martin

Mangok Mathiang

Marlon Maxey

Matt Mazza

Mel McCants

Mike McCarron

Michael McDonald

Mel McGaha

Mitch McGary

Mike McGee

Mccoy McLemore

Mal McMullan

Mark McNamara

Marko Milic

Malcolm Miller

Mike Miller

Mark Minor

Murray Mitchell

Malik Monk

Mikki Moore

Marcus Morris

Markieff Morris

Max Morris

Monte Morris

Mike Morrison

Mike Muscala

Martin Muursepp

MN

Makhtar N’diaye

Mamadou N’diaye

Maurice Ndour

Martin Nessley

Melvin Newbern

Mike Newlin

Mike Niles

Moochie Norris

Mike Novak

Mel Nowell

MO

Mehmet Okur

Mike O’Koren

Mark Olberding

Michael Olowokandi

Mike O’Neill

Matt Othick

Mac Otten

MP

Mark Price

Marcus Paige

Milt Palacio

Medford Park

Marty Passaglia

Myles Patrick

Mel Payton

Mike Penberthy

Mike Peplowski

Mel Peterson

Morris Peterson

Mike Phelps

Mickael Pietrus

Marshall Plumlee

Mason Plumlee

Miles Plumlee

Mark Pope

Michael Porter Jr.

Mike Price

MR

Mitch Richmond

Micheal Ray Richardson

Michael Redd

Mark Radford

Moe Radovich

Miroslav Raduljica

Mark Randall

Mike Ratliff

Marlon Redmond

Malachi Richardson

Mel Riebe

Mike Riordan

Marv Roberts

Mitchell Robinson

Marshall Rogers

Magnum Rolle

Malik Rose

Mickey Rottner

Michael Ruffin

MS

Maurice Stokes

Melvin Sanders

Mike Sanders

Marv Schatzman

Milt Schoon

Mike Scott

Malik Sealy

Mouhamed Sene

Mustafa Shakur

Mark Sibley

Mike Silliman

Miles Simon

Mckinley Singleton

Marcus Smart

Michael Smith

Michael Smith

Mike Smith

Mike Smrek

Mike Sojourner

Marreese Speights

Matt Steigenga

Michael Stewart

Mark Strickland

Michael Sweetney

MT

Maurice Taylor

Mike Taylor

Marquis Teague

Mirza Teletovic

Milos Teodosic

Malcolm Thomas

Mychal Thompson

Mychel Thompson

Marcus Thornton

Mel Thurston

Mike Tobey

Marko Todorovich

Monte Towe

Mirsad Turkcan

Myles Turner

Mel Turpin

MV

Marcus Vinicius

MW

Mo Williams

Metta World Peace

Mark Wade

Milt Wagner

Moritz Wagner

Michael Wallace

Matt Walsh

Maalik Wayns

Marcus Webb

Martell Webster

Marvin Webster

Matt Wenstrom

Mario West

Mark West

Murray Wier

Mitchell Wiggins

Michael Wiley

Morlon Wiley

Mike Wilks

Matt Williams Jr.

Marcus Williams

Marcus Williams

Marvin Williams

Micheal Williams

Mike Williams

Milt Williams

Monty Williams

Mike Wilson

Marv Winkler

Mike Woodson

Mark Workman

MY

Yao Ming

Michael Young

MZ

Max Zaslofsky

Matt Zunic

NA

Nate Archibald

Nick Anderson

NB

Norm Baker

Norton Barnhill

Nicolas Batum

Nemanja Bjelica

Norman Black

Nate Blackwell

Nelson Bobb

Nate Bowman

Nicolas Brussino

NC

Nat Clifton

Nick Calathes

Norris Cole

Norris Coleman

Nick Collison

Norm Cook

ND

Nando De Colo

Nate DeLong

Nate Driggers

NE

Ndudi Ebi

Ned Endress

NF

Nick Fazekas

Noel Felix

Nat Frankel

NG

Norman Glick

Norm Grekin

NH

Nate Hawthorne

Nigel Hayes

Nene Hilario

Nate Huffman

NJ

Neil Johnston

Nathan Jawai

Neil Johnson

Nick Johnson

Nate Johnston

Nikola Jokic

Nick Jones

Noble Jorgensen

NK

Negele Knight

Nenad Krstic

NL

Nicolas Laprovittola

NM

Norm Mager

Nick Mantis

Nate McMillan

Nat Militzok

Nikola Mirotic

Naz Mitrou-Long

Nazr Mohammed

NN

Norm Nixon

Nemanja Nedovic

Nerlens Noel

NP

Nikola Pekovic

Norman Powell

NR

Norman Richardson

Nate Robinson

NS

Nick Shaback

Nolan Smith

Nik Stauskas

Norm Stewart

Norm Swanson

NT

Nate Thurmond

Nikoloz Tskitishvili

NV

Norm Van Lier

Nick Van Exel

Nick Vanos

Noah Vonleh

Nikola Vucevic

NW

Neal Walk

Nick Weatherspoon

Nate Williams

Nikita Wilson

Nate Wolters

NY

Nick Young

OA

Odis Allison

OG Anunoby

Omer Asik

OB

Otis Birdsong

OC

Omri Casspi

Omar Cook

OE

Obinna Ekezie

OG

Orlando Graham

Orien Greene

OH

Othella Harrington

Otis Howard

Othello Hunter

OJ

Othyus Jeffers

Ollie Johnson

Omari Johnson

Orlando Johnson

Ozell Jones

OK

Ognjen Kuzmic

OL

Oliver Lafayette

OM

Ollie Mack

O.J. Mayo

Oliver Miller

Otto Moore

OO

Olumide Oyedeji

OP

Oleksiy Pecherov

Olden Polynice

Otto Porter Jr.

OR

Oscar Robertson

Oliver Robinson

OS

Ossie Schectman

Otto Schnellbacher

Otis Smith

Odie Spears

Omari Spellman

OT

Otis Thorpe

Oscar Torres

OW

Owen Wells

Okaro White

Othell Wilson

Orlando Woolridge

PA

Paul Arizin

Peter Aluma

Pero Antic

Paul Armstrong

PB

Patrick Beverley

Phil Bond

Pete Brennan

Primoz Brezec

Price Brookfield

P.J. Brown

Pat Burke

PC

Phil Chenier

Pete Chilcutt

Patrick Christopher

Paul Cloyd

Pat Connaughton

Pete Cross

Pat Cummings

PD

Paul Davis

Paul Dawkins

PJ Dozier

Predrag Drobnjak

Pat Dunn

Pat Durham

PE

Patrick Ewing

Patrick Ewing

Patrick Eddie

Pervis Ellison

PF

Phil Farbman

Phil Ford

Pat Frink

PG

Pau Gasol

Paul George

Patricio Garino

Pat Garrity

Paul Gordon

Paul Graham

Paul Grant

Paul Griffin

Petur Gudmundsson

PH

PJ Hairston

Phil Hankinson

Phil Hicks

Paul Hogue

Phil Hubbard

Paul Huston

PJ

Phil Jackson

Pierre Jackson

Pooh Jeter

Perry Jones III

Popeye Jones

Phil Jordon

PL

Pete Lalich

Priest Lauderdale

Paul Long

Plummer Lott

Phil Lumpkin

PM

Pete Maravich

Paul Millsap

Pace Mannion

Peter Maravich

Phil Martin

Patrick McCaw

Paul McConnell

Paul McCracken

Paul McPherson

Pops Mensah-Bonsu

Porter Meriwether

Patty Mills

Paul Mokeski

Perry Moss

Pete Myers

PN

Paul Napolitano

Paul Neumann

Paul Noel

Paul Nolen

PO

Patrick O’Bryant

PP

Paul Pierce

Patrick Patterson

Pavel Podkolzin

Paul Pressey

Phil Pressey

Pablo Prigioni

PR

Peter John Ramos

Pooh Richardson

Pat Riley

Phil Rollins

Paul Ruffner

PS

Paul Seymour

Peja Stojakovic

Paul Silas

Phil Smith

Pepe Sanchez

Predrag Savovic

Phil Sellers

Paul Shirley

Purvis Short

Pascal Siakam

Peyton Siva

Pape Sow

Paul Stovall

Pape Sy

PT

Peter Thibeaux

Paul Thompson

PJ Tucker

PV

Peter Verhoeven

PW

Paul Westphal

Paul Walther

Phil Walker

Perry Warbington

Pete Williams

PY

Perry Young

PZ

Phil Zevenbergen

Paul Zipser

QA

Quincy Acy

QB

Quinn Buckner

QC

Quinn Cook

QD

Quintin Dailey

Quincy Douby

QL

Quincy Lewis

QM

Quincy Miller

QP

Quincy Pondexter

QR

Quentin Richardson

Quinton Ross

QW

Qyntel Woods

QZ

Zhou Qi

RA

Ray Allen

Rafael Addison

Rick Adelman

Rawle Alkins

Randy Allen

Rafer Alston

Richard Anderson

Ron Anderson

Ryan Anderson

Rafael Araujo

Robert Archibald

Ryan Arcidiacono

Richard Atha

RB

Rick Barry

Rolando Blackman

Ralph Beard

Ron Baker

Renaldo Balkman

Rodrigue Beaubois

Ron Behagen

Raja Bell

Ricky Berry

Ricky Blanton

Ray Blume

Ron Bonham

Ron Boone

Ruben Boumtje-Boumtje

Ryan Bowen

Randy Breuer

Ron Brewer

Ronnie Brewer

Ryan Broekhoff

Randy Brown

Raymond Brown

Rickey Brown

Roger Brown

Rick Brunson

Rodney Buford

Reggie Bullock

Roger Burkman

Rasual Butler

RC

Rick Calloway

Rick Carlisle

Rodney Carney

Reggie Carter

Ron Carter

Ron Cavenall

Rex Chapman

Randolph Childress

Rakeem Christmas

Robert Churchwell

Richard Coffey

Ray Corley

Robert Covington

Ron Crevier

Russell Cross

Radisav Curcic

Rastko Cvetkovic

RD

Ralph Davis

Ricky Davis

Ron Davis

Red Dehnert

Randy Denton

Rod Derline

Ralph Drollinger

Richard Dumas

Ronald Dupree

RE

Ray Ellefson

Ray Epps

Reggie Evans

RF

Ray Felix

Ron Feiereisel

Raymond Felton

Rudy Fernandez

Rolando Ferreira

Ron Filipek

Rod Foster

Rick Fox

Randy Foye

Richie Frahm

Rod Freeman

RG

Richie Guerin

Rickey Green

Reece Gaines

Ruben Garces

Rowland Garrett

Rudy Gay

Reggie Geary

Rudy Gobert

Ryan Gomes

Ricky Grace

Ronnie Grandison

RH

Richard Hamilton

Roy Hibbert

Rod Hundley

Rudy Hackett

Ralph Hamilton

Roylee Hamilton

Rollen Hans

Reggie Hanson

Reggie Harding

Ron Harper

Robert Hawkins

Reggie Hearn

Rod Higgins

Roy Hinson

Robert Hite

Randy Holcomb

Ryan Hollins

Rondae Hollis-Jefferson

Richaun Holmes

Red Holzman

Rodney Hood

Ron Horn

Robert Horry

Rick Hughes

Robbie Hummel

Ryan Humphrey

RJ Hunter

Roy Hurley

RI

Royal Ivey

RJ

Ralph Jackson

Randell Jackson

Reggie Jackson

Richard Jefferson

Reggie Johnson

Rich Johnson

Ron Johnson

Rich Jones

Robin Jones

Reggie Jordan

Roger Jorgensen

RK

Ralph Kaplowitz

Rich Kelley

Ryan Kelly

Randolph Keys

Reggie King

Rich King

Ron Knight

Rod Knowles

Ray Kuka

Rodions Kurucs

Rob Kurz

RL

Rudy LaRusso

Rashard Lewis

Reggie Lewis

Raef LaFrentz

Rusty LaRue

Rich Laurel

Ricky Ledo

Rock Lee

Ron Lee

Russell Lee

Ronnie Lester

Ralph Lewis

Randy Livingston

Ron Livingstone

Robert Lock

Raul Lopez

Robin Lopez

Ryan Lorthridge

Ray Lumpp

RM

Reggie Miller

Ronnie MacGilvray

Rudy Macklin

Rick Mahorn

Renaldo Major

Richard Manning

Roy Marble

Rawle Marshall

Ronald Martin

Roger Mason Jr.

Ray McCallum

Rashad McCants

Rodney McCray

Rodney McGruder

Roshown McLeod

Ron Mercer

Rodney Monroe

Ron Moore

Rex Morgan

Randolph Morris

Richard Morton

Ronnie Murphy

RN

Ruben Nembhard

Rasho Nesterovic

Raul Neto

Rich Niemann

Robert Nordmann

RO

Ralph Ogden

Royce O’Neale

Ray Owes

RP

Robert Parish

Ricky Pierce

Robert Pack

Ruben Patterson

Richard Petruska

Roger Phegley

Ralph Polson

Roger Powell

Ronnie Price

Roy Pugh

Rodney Purvis

RR

Rajon Rondo

Red Rocha

Richie Regan

Ray Radziszewski

Ray Ragelis

Ray Ramsey

Ron Reed

Robert Reid

Ryan Reid

Richard Rellford

Rob Rensberger

Rodrick Rhodes

Ron Riley

Rich Rinaldi

Ramon Rivas

Rick Roberson

Ryan Robertson

Rick Robey

Rumeal Robinson

Rodney Rogers

Roy Rogers

Robert Rose

Ron Rowan

Ricky Rubio

RS

Ralph Sampson

Randy Smith

Rik Smits

Robert Sacre

Russ Schoene

Ray Scott

Rony Seikaly

Rollie Seltz

Ramon Sessions

Ron Shavlik

Ralph Siewert

Ralph Simpson

Reggie Slater

Reggie Smith

Robert Smith

Russ Smith

Ricky Sobers

Ron Sobie

Ray Spalding

Rory Sparrow

Ryan Stack

Rod Strickland

Roger Strickland

Rodney Stuckey

Robert Swift

RT

Rudy Tomjanovich

Reggie Theus

Roy Tarpley

Roland Taylor

Rod Thorn

Ray Tolbert

Raymond Townsend

Robert Traylor

Ronny Turiaf

RU

Roko Ukic

RV

Robert Vaden

Ron Valentine

Ratko Varda

Rashad Vaughn

RW

Russell Westbrook

Rasheed Wallace

Rex Walters

Rabbit Walthour

Richard Washington

Ron Watts

Rick Weitzman

Ralph Wells

Robert Werdann

Ray Wertis

Roland West

Robert Whaley

Randy White

Rodney White

Rory White

Royce White

Rudy White

Robert Williams III

Ray Williams

Reggie Williams

Reggie Williams

Rickey Williams

Rob Williams

Ron Williams

Rick Wilson

Ricky Wilson

Rickie Winslow

Randy Wittman

Ruben Wolkowyski

Randy Woods

RY

Rich Yonakor

RZ

Robert Zawoluk

SA

Shareef Abdur-Rahim

Steven Adams

Solomon Alabi

Steve Alford

Shandon Anderson

Stacey Arceneaux

Stacey Augmon

SB

Stephen Bardo

Shane Battier

Sergei Bazarevich

Sim Bhullar

Steve Blake

Sam Bowie

Steve Bracey

Shawn Bradley

Scott Brooks

Shannon Brown

Stan Brown

Sterling Brown

Stanley Brundy

Steve Bucknall

Scott Burrell

Steve Burtt

SC

Stephen Curry

Sam Cassell

Sid Catlett

Semaj Christon

Speedy Claxton

Sherron Collins

Sean Colson

Steve Colter

Steve Courtin

Seth Curry

SD

Samuel Dalembert

Sasha Danilovic

Sam Dekker

Spencer Dinwiddie

Sherman Douglas

Steve Downing

SE

Sean Elliott

Shane Edwards

Scott English

Semih Erden

SF

Steve Francis

Sleepy Floyd

Sharrod Ford

Sherell Ford

SG

Sundiata Gaines

Shai Gilgeous-Alexander

Steve Goodrich

Stephen Graham

Stewart Granger

Stuart Gray

Sylvester Gray

Sean Green

Si Green

Sidney Green

Steve Green

SH

Spencer Haywood

Ha Seung-Jin

Scott Haffner

Shaler Halimon

Steve Hamer

Steve Hamilton

Skip Harlicka

Steve Harris

Shaquille Harrison

Scott Haskin

Scott Hastings

Spencer Hawes

Steve Hawes

Steve Hayes

Shane Heal

Skeeter Henry

Steve Henson

Sidney Hertzberg

Sean Higgins

Solomon Hill

Steven Hill

Scotty Hopson

Stephen Howard

Steven Hunter

SI

Serge Ibaka

SJ

Sam Jones

Steve Johnson

Stanley Jackson

Stephen Jackson

Sam Jacobson

Sarunas Jasikevicius

Stanley Johnson

Steffond Johnson

Shelton Jones

Solomon Jones

Steve Jones

SK

Shawn Kemp

Sergey Karasev

Sasha Kaun

Steve Kerr

Sean Kilpatrick

Stan Kimbrough

Stacey King

Steve Kuberski

SL

Sam Lacey

Skal Labissiere

Sean Lampley

Stu Lantz

Shane Larkin

Stephane Lasme

Steve Lingenfelter

Shaun Livingston

Scott Lloyd

Shawn Long

Stan Love

Sidney Lowe

SM

Slater Martin

Sidney Moncrief

Shawn Marion

Stephon Marbury

Steve Mix

Sheldon Mac

Scott Machado

Sam Mack

Shelvin Mack

Steve Malovic

Sarunas Marciulionis

Saul Mariaschin

Sean Marks

Scott May

Sean May

Scooter McCray

Stan McKenzie

Shellie McMillon

Slava Medvedenko

Scott Meents

Salah Mejri

Stan Miasek

Shake Milton

Sam Mitchell

Sergei Monia

Shabazz Muhammad

Svi Mykhailiuk

SN

Steve Nash

Shabazz Napier

Swen Nater

Sylvester Norris

Stan Noszka

Steve Novak

SO

Shaquille O’Neal

Semi Ojeleye

SP

Scottie Pippen

Scott Padgett

Smush Parker

Sonny Parker

Stan Patrick

Steve Patterson

Sasha Pavlovic

Sam Pellom

Sam Perkins

Stan Pietkiewicz

Scot Pollard

SR

Sherwin Raiken

Shavlik Randolph

Sam Ranzino

Shawn Respert

Stanley Roberts

Sergio Rodriguez

Sean Rooks

Scott Roth

Stefano Rusconi

SS

Steve Smith

Soumaila Samake

Samardo Samuels

Steve Scheffler

Shawnelle Scott

Shea Seals

Steve Sheppard

Sam Sibert

Scott Sims

Sean Singletary

Scott Skiles

Sammy Smith

Steven Smith

Stevin Smith

Steve Stipanovich

Sam Stith

Salim Stoudamire

Stan Stutz

Stromile Swift

ST

Sid Tannenbaum

Sebastian Telfair

Stephen Thompson

Sindarius Thornwell

Sedale Threatt

Sedric Toney

SV

Sam Vincent

Slavko Vranes

Stojko Vrankovic

Sasha Vujacic

SW

Sidney Wicks

Scott Wedman

Samaki Walker

Stan Washington

Slick Watts

Spud Webb

Sonny Weems

Shayne Whittington

Sam Williams

Samuel Williams

Scott Williams

Sean Williams

Shammond Williams

Shawne Williams

Shelden Williams

Sly Williams

Sam Worthen

Sharone Wright

SY

Sam Young

SZ

Stephen Zimmerman

TA

Tariq Abdul-Wahad

Tom Abernethy

Tony Allen

Thanasis Antetokounmpo

Trevor Ariza

Tate Armstrong

TB

Terrell Brandon

Thurl Bailey

Toby Bailey

Tom Barker

Thomas Barr

Tim Bassett

Tony Battie

Troy Bell

Tony Bennett

Travis Best

Tarik Black

Tom Black

Trevon Bluiett

Tony Bobbitt

Tom Boerwinkle

Trevor Booker

Tom Boswell

Tony Bradley

Torraye Braggs

Tim Breaux

Tom Brennan

Tyrone Britt

Troy Brown Jr.

Tierre Brown

Tony Brown

Thomas Bryant

Torgeir Bryn

Trey Burke

Tom Burleson

Tommy Byrnes

TC

Tom Chambers

Terry Cummings

Tyson Chandler

Tom Callahan

Tony Campbell

Terry Catledge

Troy Caupain

Tyler Cavanaugh

Tom Copa

Tyrone Corbin

Torrey Craig

Terry Crosby

TD

Tim Duncan

Terry Dischinger

Troy Daniels

Terry Davis

Tyler Davis

Tony Dawson

Todd Day

Terry Dehere

Tony Delk

Travis Diener

Tyler Dorsey

Toney Douglas

Terry Dozier

Terry Driscoll

Terry Duerod

Tony Dumas

T.R. Dunn

Trevon Duval

TE

Thomas Eddleman

Tyus Edney

Tyler Ennis

Tyreke Evans

TF

Tony Farmer

Terrance Ferguson

T.J. Ford

Tremaine Fowlkes

Tellis Frank

Tim Frazier

Todd Fuller

Tony Fuller

Terry Furlow

TG

Tom Gola

Tom Gugliotta

Tony Gaffney

Thomas Gardner

Tom Garrick

Tate George

Taj Gibson

Trey Gilder

Treveon Graham

Travis Grant

Taurean Green

Tommy Green

Taylor Griffin

TH

Tom Heinsohn

Tim Hardaway

Tyrone Hill

Tang Hamilton

Thomas Hamilton

Tom Hammonds

Tyler Hansbrough

Travis Hansen

Tim Hardaway Jr.

Terrel Harris

Tobias Harris

Tony Harris

Trenton Hassell

Tom Hawkins

Tom Henderson

The Body Hoffman, Bear

Tyler Honeycutt

Tom Hoover

Tito Horford

Tom Hovasse

Troy Hudson

TI

Tom Ingelsby

TJ

Tony Jackson

Tracy Jackson

Tim James

Tony Jaros

Trey Johnson

Tyler Johnson

Terrence Jones

Tyus Jones

Thomas Jordan

TK

Tony Kappen

Tommy Kearns

Tom Kelly

Tim Kempton

Toby Kimball

Tom King

Tarence Kinsey

Toby Knight

Travis Knight

Tom Kozelko

Tom Kron

Tom Kropp

Toni Kukoc

TL

Tom LaGarde

Trajan Langdon

Tony Lavelli

Ty Lawson

TJ Leaf

Tim Legler

Travis Leslie

Todd Lichti

Ted Luckenbill

Tyronn Lue

Timothe Luwawu-Cabarrot

Tyler Lydon

Trey Lyles

TM

Tracy McGrady

Tom Meschery

Todd MacCulloch

Tito Maddox

Thon Maker

Ted Manakas

Tom Marshall

Tony Massenburg

Tharon Mayes

Travis Mays

T.J. McConnell

Tim McCormick

Trey McKinney-Jones

Tom McMillen

Thales McReynolds

Terry Mills

Todd Mitchell

Tony Mitchell

Tony Mitchell

Tracy Moore

Terence Morris

Timofey Mozgov

Todd Mundt

Tod Murphy

Troy Murphy

Tracy Murray

Toure’ Murry

TN

Tyrone Nesby

TO

Tim Ohlbrecht

Tommy O’Keefe

Travis Outlaw

Tom Owens

TP

Tony Parker

Terry Porter

Togo Palazzi

Tommy Patterson

Tom Payne

Tim Perry

Theo Pinson

Tom Piotrowski

Tibor Pleiss

Tony Price

Taurean Prince

Tayshaun Prince

TQ

Tim Quarterman

TR

Truck Robinson

Theo Ratliff

Terrence Rencher

Tom Riker

Terrance Roberson

Tony Robertson

Thomas Robinson

Tree Rollins

Terrence Ross

Terry Rozier

Trevor Ruffin

TS

Thomas Sanders

Tomas Satoransky

Tom Scheffler

Thabo Sefolosha

Tom Sewell

Tornike Shengelia

Talvin Skinner

Tamar Slay

Tom Sluby

Theron Smith

Tony Smith

Tony Snell

Tiago Splitter

Terence Stansbury

Tom Stith

TT

Tyshawn Taylor

Terry Teagle

Tom Thacker

Terry Thomas

Tim Thomas

Tyrus Thomas

Trey Thompkins

Tristan Thompson

Tom Tolbert

Trent Tucker

Terry Tyler

TU

Tyler Ulis

TV

Tom Van Arsdale

TW

Tyrone Wallace

T.J. Warren

Travis Wear

Thomas Welsh

Tyson Wheeler

Terrico White

Tony White

Terrence Williams

Travis Williams

Troy Williams

Thomas Wilson

Trevor Wilson

Tony Windis

Trevor Winter

Tom Workman

Tony Wroten

TY

Thaddeus Young

Tim Young

Trae Young

TZ

Tyler Zeller

Tony Zeno

UB

Uwe Blab

UH

Udonis Haslem

US

Uros Slokar

VA

Victor Alexander

Vincent Askew

VB

Vin Baker

Vince Boryla

Vic Bartolome

Vander Blue

VC

Vince Carter

Victor Claver

Vonteego Cummings

VD

Vlade Divac

Vinny Del Negro

VE

Vincent Edwards

Vincenzo Esposito

VF

Vitor Faverani

Vern Fleming

VG

Vern Gardner

VH

Vern Hatton

Vincent Hunter

VJ

Vinnie Johnson

VK

Viktor Khryapa

Viacheslav Kravtsov

VL

Voshon Lenard

VM

Vern Mikkelsen

Vernon Macklin

Vester Marshall

Vernon Maxwell

VO

Victor Oladipo

VP

Vitaly Potapenko

VR

Vladimir Radmanovic

VS

Vassilis Spanoulis

Vladimir Stepania

VT

Vince Taylor

VV

Virgil Vaughn

VW

Von Wafer

Voise Winters

VY

Vincent Yarbrough

WA

Willie Anderson

Wally Anderzunas

William Averitt

William Avery

WB

Walt Bellamy

Wade Baldwin IV

Will Barton

William Bedford

William Bell

Winston Bennett

Walter Berry

Will Blalock

Walter Bond

Winford Boynes

Wayman Britt

Wallace Bryant

Walter Budko

Willie Burton

Will Bynum

WC

Wilt Chamberlain

Wendell Carter Jr.

Willie Cauley-Stein

Wilson Chandler

Will Cherry

Will Conroy

Wayne Cooper

Wesley Cox

Winston Crite

William Cunningham

WD

Walter Davis

Walter Dukes

Walt Davis

Walter Devlin

WE

Wayne Embry

Wayne Ellington

Wayne Englestad

WF

Walt Frazier

World B. Free

Will Frazier

WG

Wenyen Gabriel

Winston Garland

Ward Gibson

Walt Gilmore

Wilfred Goodwin

Wyndol Gray

Willie Green

WH

Walt Hazzard

Willy Hernangomez

Walter Herrmann

Wayne Hightower

Wilbur Holland

Wilmer Hosket

WI

Wes Iwundu

WJ

Wardell Jackson

Winfred Jacobs

Wesley Johnson

Wali Jones

Wallace Jones

Wil Jones

Willie Jones

Willie Jones

Walter Jordan

WK

Wilbert Kautz

William Kennedy

Warren Kidd

Walt Kirk

Wayne Kreklow

WL

Walt Lautenbach

Walter Lemon Jr.

WM

Wes Matthews

Wesley Matthews

Willie McCarter

Walter McCarty

Walt Miller

Wat Misaka

Wayne Molis

WN

Willie Naulls

Willie Norwood

WO

Wally Osterkorn

WP

Walter Palmer

Worthy Patterson

Wiley Peck

Will Perdue

Warren Perkins

Wesley Person

WR

Willis Reed

Wayne Radford

Wally Rank

Willie Reed

Wayne Robinson

Walker Russell

Walker Russell

WS

Woody Sauldsberry

Wally Szczerbiak

Wayne Sappleton

Wayne See

Wayne Selden

Walter Sharpe

Wayne Simien

Whitey Skoog

Willie Smith

Will Solomon

Willie Somerset

Wayne Stevens

Wallace Sydnor

WT

Wayman Tisdale

William Towery

Wayne Turner

WU

Wes Unseld

WV

Whitey Von Nieda

WW

Wally Walker

Willie Warren

Wilson Washington

Walt Wesley

Willie White

Win Wilfong

Walt Williams

Ward Williams

Willie Williams

Willie Wise

WY

Wayne Yates

XH

Xavier Henry

XM

Xavier McDaniel

Xavier Munford

XR

Xavier Rathan-Mayes

XS

Xavier Silas

YD

Yinka Dare

Yakhouba Diawara

YF

Yogi Ferrell

YJ

Yvon Joseph

YK

Yaroslav Korolev

YL

York Larese

YM

Yante Maten

YS

Sun Yue

YT

Yuta Tabuse

YW

Yuta Watanabe

ZA

Zaid Abdul-Aziz

ZB

Zelmo Beaty

ZC

Zarko Cabarkapa

Zach Collins

ZD

Zabian Dowdell

Zoran Dragic

ZH

Zendon Hamilton

ZI

Zydrunas Ilgauskas

ZL

Zach LaVine

Zach Lofton

ZM

Zigmund Mihalik

ZP

Zaza Pachulia

Zarko Paspalj

Zoran Planinic

ZR

Zach Randolph

Zeljko Rebraca

ZS

Zeke Sinicola

Zhaire Smith

ZT

Zan Tabak

ZW

Wang Zhizhi