All these players are now trade eligible

On December 15, 123 players have their trade restrictions lifted. Below you will find a full list, along with their 2019-20 salaries:

Jabari Parker ($6,500,000)

Vince Carter ($2,564,753)

Brad Wanamaker ($1,445,697)

Enes Kanter ($4,767,000)

Javonte Green ($898,310)

Kemba Walker ($32,742,000)

Vincent Poirier ($2,503,793)

David Nwaba ($1,678,854)

DeAndre Jordan ($9,881,598)

Garrett Temple ($4,767,000)

Kevin Durant ($37,199,000)

Kyrie Irving ($31,742,000)

Theo Pinson ($1,445,697)

Wilson Chandler ($2,564,753)

Cody Martin ($1,173,310)

Terry Rozier ($19,894,737)

Daniel Gafford ($898,310)

Luke Kornet ($2,250,000)

Thaddeus Young ($12,900,000)

Tomas Satoransky ($10,000,000)

Boban Marjanovic ($3,500,000)

Delon Wright ($9,473,684)

Jose Juan Barea ($2,654,753)

Seth Curry ($7,461,380)

Derrick Rose ($7,317,074)

Markieff Morris ($3,200,000)

Tim Frazier ($1,620,564)

Alec Burks ($2,320,044)

D’Angelo Russell ($27,285,000)

Glenn Robinson III ($1,882,867)

Willie Cauley-Stein ($2,177,483)

Austin Rivers ($2,174,310)

Ben McLemore ($2,028,594)

Danuel House ($3,540,000)

Gerald Green ($2,564,753)

Tyson Chandler ($2,564,753)

Edmond Sumner ($2,000,000)

JaKarr Sampson ($1,737,145)

Jeremy Lamb ($10,500,000)

Justin Holiday ($4,767,000)

Malcolm Brogdon ($20,000,000)

TJ McConnell ($3,500,000)

Derrick Walton ($1,445,697)

JaMychal Green ($4,767,000)

Kawhi Leonard ($32,742,000)

Patrick Patterson ($2,331,593)

Terance Mann ($1,000,000)

Avery Bradley ($4,767,000)

Danny Green ($14,634,147)

DeMarcus Cousins ($3,500,000)

Dwight Howard ($2,564,753)

Jared Dudley ($2,564,753)

JaVale McGee ($4,000,000)

Kentavious Caldwell-Pope ($8,089,282)

Quinn Cook ($3,000,000)

Rajon Rondo ($2,564,753)

Troy Daniels ($2,028,594)

Jonas Valanciunas ($16,000,000)

Marko Guduric ($2,625,000)

Tyus Jones ($9,258,000)

Jimmy Butler ($32,742,000)

Udonis Haslem ($2,564,753)

Brook Lopez ($12,093,024)

Dragan Bender ($1,678,854)

George Hill ($10,133,907)

Kyle Korver ($2,564,753)

Robin Lopez ($4,767,000)

Thanasis Antetokounmpo ($1,445,697)

Wesley Matthews ($2,564,753)

Jake Layman ($3,581,986)

Jordan Bell ($1,620,564)

Naz Reid ($898,310)

Noah Vonleh ($2,000,000)

JJ Redick ($13,486,300)

Nicolo Melli ($4,102,564)

Bobby Portis ($15,000,000)

Elfrid Payton ($8,000,000)

Julius Randle ($18,000,000)

Marcus Morris ($15,000,000)

Reggie Bullock ($4,000,000)

Taj Gibson ($9,000,000)

Wayne Ellington ($8,000,000)

Justin Patton ($1,620,564)

Mike Muscala ($2,028,594)

Nerlens Noel ($1,882,867)

Al-Farouq Aminu ($9,258,000)

Michael Carter-Williams ($2,028,594)

Terrence Ross ($12,500,000)

Al Horford ($28,000,000)

Furkan Korkmaz ($1,620,564)

James Ennis ($1,882,867)

Kyle O’Quinn ($2,174,318)

Mike Scott ($4,767,000)

Raul Neto ($1,737,145)

Shake Milton ($1,445,697)

Trey Burke ($2,028,594)

Cheick Diallo ($1,678,854)

Frank Kaminsky ($4,767,000)

Jalen Lecque ($898,310)

Ricky Rubio ($16,200,000)

Anthony Tolliver ($2,564,753)

Mario Hezonja ($1,737,145)

Rodney Hood ($5,178,000)

Cory Joseph ($12,000,000)

Dewayne Dedmon ($13,333,334)

Harrison Barnes ($24,147,727)

Richaun Holmes ($4,767,000)

Trevor Ariza ($12,200,000)

Wenyen Gabriel ($1,416,852)

DeMarre Carroll ($7,000,000)

Trey Lyles ($5,500,000)

Matt Thomas ($898,310)

Patrick McCaw ($4,000,000)

Rondae Hollis-Jefferson ($2,500,000)

Stanley Johnson ($3,623,000)

Terence Davis ($898,310)

Bojan Bogdanovic ($17,000,000)

Ed Davis ($4,767,000)

Emmanuel Mudiay ($1,737,145)

Jeff Green ($2,564,753)

Isaiah Thomas ($2,320,044)

Ishmael Smith ($6,000,000)

Justin Robinson ($898,310)