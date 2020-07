How each media member has voted for MVP through the years

Voting for the NBA’s prestigious Most Valuable Player (MVP) award has changed vastly throughout the years.

First, it was the players who voted on the peer they thought most deserving of the pinnacle award in the sport.

That was the case until the 1980-81 campaign, when the voting was instead given to a panel of basketball media members, ranging from top sportswriters to the broadcasters who cover the league.

Since then, there have been a couple of minor tweaks to the system, from the NBA no longer allowing local broadcasters to vote for the winner of the award to avoid professional biases getting in the way to a 101st ballot being added to the fold so fans could get a say on MVP.

Below, we present how each media member has voted on MVP through the years. Oh, we should also note that the data below only goes back to 2015 because that’s when the NBA decided to make the process more transparent by releasing the full voting results.

CRAIG ACKERMAN (SPORTSTALK 790 AM)

2015: James Harden, Stephen Curry, LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard

JA ADANDE (ESPN.COM)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Chris Paul

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Chris Paul

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Stephen Curry

SCOTT AGNESS (THE ATHLETIC)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Damian Lillard

MARV ALBERT (TURNER SPORTS)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Chris Paul

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James, Kawhi Leonard, Draymond Green

2018: James Harden, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, DeMar DeRozan

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Stephen Curry, Kevin Durant

ANDRE ALDRIDGE (FOX SPORTS SOUTH)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Chris Paul, Kevin Durant

DAVID ALDRIDGE (TURNER)

2015: James Harden, Stephen Curry, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Kevin Durant

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Kevin Durant, Russell Westbrook

SAM AMICK (THE ATHLETIC)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook, Kevin Durant

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Kevin Durant

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Stephen Curry, Nikola Jokic

JASON ANDERSON (SACRAMENTO BEE)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Stephen Curry

GREG ANTHONY (TURNER SPORTS)

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Joel Embiid

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Joel Embiid, Damian Lillard, Russell Westbrook

KEVIN ARNOVITZ (ESPN)

2015: Stephen Curry, James Harden, Chris Paul, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul

2017: Kawhi Leonard, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Damian Lillard

STEVE ASCHBURNER (NBA.COM)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Chris Paul

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Nikola Jokic, Paul George, Damian Lillard

JIM BARNETT (COMCAST SPORTSNET BAY AREA)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis

BRENT BARRY (TURNER)

2017: James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, LeBron James, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Damian Lillard, Russell Westbrook, Anthony Davis

JON BARRY (ESPN)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Russell Westbrook

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Paul George, Stephen Curry

MICHELLE BEADLE (ESPN)

2017: Kawhi Leonard, Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Nikola Jokic, Paul George, Damian Lillard

ROD BEARD (DETROIT NEWS)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Stephen Curry, Nikola Jokic

2015: Stephen Curry, James Harden, Chris Paul, LeBron James, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant, Russell Westbrook

2017: James Harden, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Stephen Curry, Nikola Jokic, Paul George

KEN BERGER (CBSSPORTS.COM)

2015: Stephen Curry, James Harden, Chris Paul, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Chris Paul, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook

MARC BERMAN (NEW YORK POST)

2015: Stephen Curry, Russell Westbrook, Anthony Davis, James Harden, LeBron James

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Kevin Durant, Damian Lillard

GEORGE BLAHA (WMGC / FOX SPORTS DETROIT)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

2016: Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Draymond Green, Kevin Durant

A. SHERROD BLAKELY (NBC SPORTS BOSTON)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas, LeBron James

2018: James Harden, Anthony Davis, LeBron James, DeMar DeRozan, Kevin Durant

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Nikola Jokic, Stephen Curry, Paul George

FRAN BLINEBURY (NBA.COM)

2015: James Harden, Stephen Curry, LeBron James, Chris Paul, Russell Westbrook

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul

2017: Kawhi Leonard, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Stephen Curry

STEFAN BONDY (NEW YORK DAILY NEWS)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Draymond Green

2018: LeBron James, James Harden, Anthony Davis, Kevin Durant, Damian Lillard

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Kevin Durant, Nikola Jokic, Damian Lillard

RICK BONNELL (CHARLOTTE OBSERVER)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Chris Paul, Kevin Durant

TIM BONTEMPS (ESPN)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Damian Lillard, Nikola Jokic

ROD BOONE (NEWSDAY)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

RON BOONE (ROOT SPORTS)

2015: James Harden, Stephen Curry, LeBron James, Anthony Davis, Chris Paul

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, LeBron James, Chris Paul

SCOTT BORDOW (ARIZONA REPUBLIC)

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, DeMar DeRozan, Kevin Durant

MARK BOYLE (107.5/1070 THE FAN)

2015: LeBron James, Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Kevin Durant

MIKE BREEN (ESPN)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Chris Paul

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James, Kawhi Leonard, Kevin Durant

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Russell Westbrook

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Stephen Curry, Damian Lillard

CHRIS BROUSSARD (FOX SPORTS)

2015: James Harden, Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Chris Paul

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Damian Lillard

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Nikola Jokic, Stephen Curry, Paul George

BRENDAN BROWN (MSG NETWORK)

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James, Kawhi Leonard, Chris Paul

CLIFTON BROWN (INDIANAPOLIS STAR)

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Kevin Durant

HUBIE BROWN (ABC/ESPN)

2015: James Harden, Stephen Curry, Russell Westbrook, Anthony Davis, LeBron James

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James, Kawhi Leonard, Chris Paul

2017: Russell Westbrook, James Harden, Isaiah Thomas, Kawhi Leonard, LeBron James

RIC BUCHER (BLEACHER REPORT)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Draymond Green

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, John Wall

2018: James Harden, LeBron James, Kevin Durant, Damian Lillard, Anthony Davis

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Stephen Curry, Kevin Durant

STEVE BUCKHANTZ (COMCAST SPORTSNET MID-ATLANTIC)

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, Chris Paul, Kawhi Leonard, LeBron James

CANDACE BUCKNER (INDIANAPOLIS STAR)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, Anthony Davis, LeBron James

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Kevin Durant, LeBron James, Draymond Green

MATT BULLARD (ROOT SPORTS SOUTHWEST)

2015: James Harden, Stephen Curry, Russell Westbrook, Anthony Davis, LeBron James

DORIS BURKE (ESPN)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Chris Paul, Russell Westbrook

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Chris Paul

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Damian Lillard

KEVIN CALABRO (ESPN RADIO)

2015: Stephen Curry, James Harden, Chris Paul, LeBron James, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Chris Paul, LeBron James, Kawhi Leonard, Draymond Green

DAVE CAMPBELL (ASSOCIATED PRESS)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Stephen Curry, Joel Embiid

TIM CAPSTRAW (WFAN (660))

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook, Chris Paul

CHRIS CARRINO (WFAN (660))

2015: Stephen Curry, LeBron James, James Harden, Russell Westbrook, Anthony Davis

ADRIAN CHAVARRIA (KEYH 850 AM)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Kyle Lowry

PHIL CHENIER (COMCAST SPORTSNET MID-ATLANTIC)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Chris Paul

ANTHONY CHIANG (MIAMI HERALD)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Stephen Curry, Nikola Jokic

DAVIDE CHINELLATO (LA GAZZETTA DELLO SPORT)

2017: James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, LeBron James, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Russell Westbrook

DAVID COBB (MEMPHIS COMMERCIAL APPEAL)

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Damian Lillard, Rudy Gobert

DOUG COLLINS (ABC/ESPN)

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas

GLENN CONSOR (106.7 THE FAN)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Kevin Durant, LeBron James

BOB COONEY (PHILADELPHIA DAILY NEWS)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, Chris Paul, LeBron James

CHUCK COOPERSTEIN (ESPN 103.3)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Chris Paul, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul

PAUL CORO (THE ARIZONA REPUBLIC)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Chris Paul, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Chris Paul

JOE COWLEY (CHICAGO SUN‐TIMES)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Draymond Green

2018: LeBron James, James Harden, Jimmy Butler, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo

MIKE CRISPINO (MSG NETWORK)

2015: James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Marc Gasol, Stephen Curry

ANTONI DAIMIEL (MOVIESTAR+)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

BRIAN DAVIS (FOX SPORTS OKLAHOMA)

2015: Stephen Curry, Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kevin Durant, Russell Westbrook, LeBron James, Chris Paul

TED DAVIS (WTMJ RADIO)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Draymond Green

BRETT DAWSON (THE OKLAHOMAN)

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo

CHRIS DEMPSEY (DENVER POST)

2015: James Harden, Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James, Kawhi Leonard, Kevin Durant

CHRIS DENARI (FOX SPORTS INDIANA)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Kevin Durant

JOHN DENTON (ORLANDOMAGIC.COM)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Draymond Green, LeBron James, Kawhi Leonard, Russell Westbrook

SEAN DEVENEY (THE SPORTING NEWS)

2016: Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Russell Westbrook

2017: Russell Westbrook, Kawhi Leonard, James Harden, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis, Russell Westbrook

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Paul George, Nikola Jokic

KEVIN DING (BLEACHER REPORT)

2015: Stephen Curry, LeBron James, Chris Paul, James Harden, Anthony Davis

2017: James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Stephen Curry, Kawhi Leonard

IAN EAGLE (YES NETWORK)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

AMIN ELHASSAN (ESPN)

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, DeMar DeRozan, Damian Lillard

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Nikola Jokic, Stephen Curry, Damian Lillard

VINCE ELLIS (DETROIT FREE PRESS)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Kevin Durant

J MICHAEL FALGOUST (CSN WASHINGTON)

2017: Kawhi Leonard, James Harden, Russell Westbrook, John Wall, DeMar DeRozan

AARON FALK (SALT LAKE TRIBUNE)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul

JONATHAN FEIGEN (HOUSTON CHRONICLE)

2015: James Harden, Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook, Chris Paul

TONY FIORENTINO (FOX SPORTS SUN)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Kevin Durant

BOB FITZGERALD (COMCAST SPORTSNET BAY AREA)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Kevin Durant, LeBron James, Chris Paul

PAUL FLANNERY (SB NATION)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Stephen Curry, Nikola Jokic

MARK FOLLOWILL (TXA-21/FOX SPORTS NET)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Damian Lillard

REID FORGRAVE (CBSSPORTS.COM)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Stephen Curry

MIKE FRATELLO (TNT)

2015: James Harden, LeBron James, Stephen Curry, Russell Westbrook, Chris Paul

2016: Stephen Curry, Draymond Green, LeBron James, Kawhi Leonard, Russell Westbrook

JOE FREEMAN (THE OREGONIAN)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Chris Paul, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Damian Lillard

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Giannis Antetokounmpo

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Damian Lillard

NICK FRIEDELL (ESPNCHICAGO.COM)

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard

MIKE GANTER (TORONTO SUN)

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan

CHARLES GARDNER (MILWAUKEE JOURNAL-SENTINEL)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Chris Paul

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant, Russell Westbrook

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Giannis Antetokounmpo

JODY GENESSY (DESERET NEWS)

2015: Stephen Curry, James Harden, Anthony Davis, LeBron James, Chris Paul

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James, Chris Paul, Kawhi Leonard

GARY GEROULD (COMCAST SPORTSNET-CA)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant

BEN GOLLIVER (SPORTS ILLUSTRATED)

2017: James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, LeBron James, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Kevin Durant

VINCE GOODWILL (YAHOO!)

2017: James Harden, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Giannis Antetokounmpo

2018: James Harden, Anthony Davis, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Stephen Curry

MIKE GORMAN (COMCAST SPORTSNET)

2015: Stephen Curry, LeBron James, James Harden, Russell Westbrook, Anthony Davis

SEAN GRANDE (98.5 THE SPORTS HUB)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook, Chris Paul

MICHAEL GRANGE (ROGERS SPORTSNET)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Giannis Antetokounmpo

2018: James Harden, Anthony Davis, LeBron James, Damian Lillard, DeMar DeRozan

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Nikola Jokic, Paul George, Damian Lillard

JARED GREENBERG (TURNER)

2017: James Harden, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Isaiah Thomas, LeBron James

2018: James Harden, LeBron James, Damian Lillard, Anthony Davis, DeMar DeRozan

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Stephen Curry, Nikola Jokic, Paul George

WILL GUILLORY (THE ATHLETIC)

2018: James Harden, Anthony Davis, LeBron James, Damian Lillard, Russell Westbrook

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Paul George, Stephen Curry

ISRAEL GUTTIEREZ (ESPN.COM)

2015: James Harden, Stephen Curry, Chris Paul, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Draymond Green, Kevin Durant

DOUG HALLER (ARIZONA REPUBLIC)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Stephen Curry

SHERMAN HAMILTON (NBA TV CANADA)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Chris Paul

KEVIN HARLAN (TURNER SPORTS)

2017: Russell Westbrook, Kawhi Leonard, James Harden, LeBron James, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Joel Embiid

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Damian Lillard

ZACH HARPER (THE ATHLETIC)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Stephen Curry, Damian Lillard

ANTONIO HARVEY (FOX SPORTS RADIO/620AM)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Draymond Green, LeBron James

ERIC HASSELTINE (92.9 FM ESPN/680 AM ESPN)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Chris Paul

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James, Kyle Lowry, Chris Paul

SCOTT HASTINGS (ALTITUDE SPORTS & ENTERTAINMENT)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Chris Paul

CHRIS HAYNES (YAHOO! SPORTS)

2015: Stephen Curry, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Chris Paul

2018: James Harden, LeBron James, Damian Lillard, Anthony Davis, DeMar DeRozan

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Damian Lillard, Nikola Jokic, Paul George

KURT HELIN (NBCSPORTS.COM)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Kevin Durant, Damian Lillard

ADAM HIMMELSBACH (BOSTON GLOBE)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Kevin Durant

STEVE HOLMAN (HAWKS RADIO NETWORK)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook, Chris Paul

ERIK HORNE (THE OKLAHOMAN)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Damian Lillard

ALAN HORTON (WCCO 830-AM)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Chris Paul, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Chris Paul

LISA HSU (TENCENT)

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Stephen Curry, Joel Embiid

CASSIDY HUBBARTH (ESPN)

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Russell Westbrook

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Damian Lillard

CHASE HUGHES (NBCSPORTSWASHINGTON.COM)

2018: LeBron James, James Harden, Anthony Davis, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo

AL IANNAZZONE (NEWSDAY)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Kevin Durant

KELLY IKO (THE ATHLETIC)

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Nikola Jokic, Joel Embiid

MIKE INGLIS (WAXY RADIO)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

FRANK ISOLA (SIRIUS RADIO/THE ATHLETIC)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Chris Paul

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James, Kawhi Leonard, Draymond Green

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, DeMar DeRozan, Kevin Durant

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Damian Lillard

MARK JACKSON (ESPN)

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis, Damian Lillard

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Kevin Durant, Russell Westbrook

LEE JENKINS (SPORTS ILLUSTRATED)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, John Wall

2018: James Harden, LeBron James, Damian Lillard, Anthony Davis, Kevin Durant

DAVE JOHNSON (106.7 THE FAN)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, Anthony Davis, Chris Paul

EDDIE JOHNSON (FOX SPORTS ARIZONA)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

2016: Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Draymond Green

ERNIE JOHNSON (TURNER)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Kevin Durant

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Giannis Antetokounmpo

KC JOHNSON (CHICAGO TRIBUNE)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Chris Paul

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo

2018: LeBron James, James Harden, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Damian Lillard

JASON JONES (SACRAMENTO BEE)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Chris Paul

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Chris Paul, LeBron James

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Russell Westbrook

MARK JONES (ESPN)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Stephen Curry, Damian Lillard

PAUL JONES (TSN 1050/SPORTSNET 590 THE FAN)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

TONY JONES (SALT LAKE TRIBUNE)

2017: James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Stephen Curry, Damian Lillard

FRED KATZ (THE ATHLETIC)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Kevin Durant, Stephen Curry

SEAN KELLEY (WRNO 99.5 FM)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Kevin Durant, LeBron James

TIM KEMPTON (KTAR RADIO)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul, Kawhi Leonard

MARC KESTECHER (ESPN)

2017: Kawhi Leonard, Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Kevin Durant

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Nikola Jokic, Stephen Curry

NIRA KHURANA (PERFORM)

2017: James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis, Damian Lillard

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Nikola Jokic, Paul George, Stephen Curry

JASON KOSMICKI (ALTITUDE RADIO NETWORK)

2015: Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, James Harden, Anthony Davis

JOHN KRAWCZYNSKI (ASSOCIATED PRESS)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant, Russell Westbrook

JON KRAWCZYNSKI (ASSOCIATED PRESS)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, John Wall

STEVE KYLER (BASKETBALL INSIDERS)

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas

BILL LAND (FOX SPORTS SOUTHWEST)

2015: LeBron James, Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook, Chris Paul

KENNEGH LAU (BESTV)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid

RALPH LAWLER (PRIME TICKET)

2015: James Harden, Stephen Curry, LeBron James, Chris Paul, Russell Westbrook

2016: Stephen Curry, Chris Paul, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook

KRISTEN LEDLOW (TURNER SPORTS)

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis, Kevin Durant

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Stephen Curry, Joel Embiid

CONNOR LETOURNEAU (SAN FRANCISCO CHRONICLE)

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo

BRIAN LEWIS (NEW YORK POST)

2016: Stephen Curry, Chris Paul, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Stephen Curry

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Stephen Curry, Nikola Jokic

JASON LIESER (PALM BEACH POST)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Kevin Durant

JASON LLOYD (THE ATHLETIC)

2015: LeBron James, James Harden, Stephen Curry, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant, Russell Westbrook

2018: LeBron James, James Harden, Anthony Davis, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo

GREG LOGAN (NEWSDAY)

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Kevin Durant

MASSIMO LOPES PEGNA (LA GAZZETTA DELLO SPORT)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Joel Embiid, Russell Westbrook, Stephen Curry

ZACH LOWE (ESPN)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul

2017: Kawhi Leonard, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Damian Lillard

TIM MACMAHON (ESPN)

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Joel Embiid, Stephen Curry

JACKIE MACMULLAN (ESPN)

2017: James Harden, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Stephen Curry, Nikola Jokic

BRIAN MAHONEY (ASSOCIATED PRESS)

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, LeBron James, Draymond Green

2017: James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas, LeBron James

2018: James Harden, Anthony Davis, LeBron James, Damian Lillard, LaMarcus Aldridge

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Damian Lillard

ROB MAHONEY (SPORTS ILLUSTRATED)

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Damian Lillard, Nikola Jokic

MAXIME MALET (L’EQUIPE)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Stephen Curry, Paul George, Joel Embiid

CHRIS MANNIX (SPORTS ILLUSTRATED)

2015: James Harden, Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis

2018: James Harden, LeBron James, Damian Lillard, Anthony Davis, Kevin Durant

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Nikola Jokic, Paul George, Damian Lillard

TJ MANOTOC (ABS‐CBN)

2017: Russell Westbrook, LeBron James, James Harden, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas

2018: LeBron James, James Harden, Anthony Davis, Kevin Durant, Damian Lillard

DANTE MARCHITELLI (FOX SPORTS FLORIDA)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Chris Paul, Russell Westbrook

CHRIS MARLOWE (ALTITUDE SPORTS & ENTERTAINMENT)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Draymond Green, Chris Paul

STEVE MARTIN (FOX SPORTS CAROLINAS/SPORTSOUTH)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Damian Lillard

DIEGO MARTINEZ (REFORMA)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Kawhi Leonard, Nikola Jokic, Joel Embiid

2018: LeBron James, James Harden, Damian Lillard, Anthony Davis, Russell Westbrook

CEDRIC MAXWELL (98.5 THE SPORTS HUB)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Damian Lillard, Kevin Durant

DARNELL MAYBERRY (OKLAHOMAN)

2015: James Harden, Stephen Curry, LeBron James, Chris Paul, Anthony Davis

DAVID MAYO (MLIVE MEDIA GROUP)

2015: Stephen Curry, Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, LeBron James, Damian Lillard

JEFF MCDONALD (SAN ANTONIO EXPRESS‐NEWS)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Chris Paul

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Chris Paul

2017: Kawhi Leonard, Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Kevin Durant

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Stephen Curry

TOM MCGINNIS (SIXERS RADIO)

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard

FRED MCLEOD (FOX SPORTS OHIO)

2015: LeBron James, Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Draymond Green, Kevin Durant

DAVE MCMENAMIN (ESPN)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Kevin Durant

2018: LeBron James, James Harden, Anthony Davis, Damian Lillard, Russell Westbrook

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Stephen Curry, Paul George, Joel Embiid

MARK MEDINA (LA DAILY NEWS)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Chris Paul

2016: Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Damian Lillard

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Stephen Curry

JOEL MEYERS (FOX SPORTS NEW ORLEANS)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, Anthony Davis, LeBron James

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant

REGGIE MILLER (TURNER SPORTS)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Anthony Davis

2018: LeBron James, James Harden, Anthony Davis, Damian Lillard, Russell Westbrook

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Stephen Curry, Paul George, Kevin Durant

YOKO MIYAJI (SPORTS GRAPHIC NUMBER)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Russell Westbrook

GINA MIZELL (DENVER POST)

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo

JACQUES MONCLAR (BEIN SPORT)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Isaiah Thomas, Kawhi Leonard, LeBron James

MIKE MONROE (THE RIVARD REPORT)

2015: Stephen Curry, LeBron James, James Harden, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook, Draymond Green

MATT MOORE (CBSSPORTS.COM)

2017: James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, LeBron James, John Wall

GRANT NAPEAR (COMCAST SPORTSNET-CA)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Chris Paul, Russell Westbrook

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Draymond Green

MANNY NAVARO (MIAMI HERALD)

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas

MANNY NAVARRO (MIAMI HERALD)

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Russell Westbrook

DENNIS NEUMANN (ESPN 580 AM)

2015: James Harden, Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James, Tim Duncan

RACHEL NICHOLS (ESPN)

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Damian Lillard

MARCELO NOGUEIRA (OLE)

2017: James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas, Stephen Curry

KEVIN O’CONNOR (THE RINGER)

2017: James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, LaMarcus Aldridge, Giannis Antetokounmpo

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Nikola Jokic, Paul George, Joel Embiid

ROSALYN GOLD‐ONWUDE (TURNER)

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Joel Embiid, Damian Lillard

BILL ORAM (THE ATHLETIC)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook, Kevin Durant

2017: James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Stephen Curry

DAVE PASCH (ESPN)

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Stephen Curry, Nikola Jokic

JIM PASCHKE (FOX SPORTS WISCONSIN)

2015: James Harden, Stephen Curry, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant

KEVIN PELTON (ESPN)

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Russell Westbrook

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Damian Lillard, Stephen Curry

JIM PETERSEN (FOX SPORTS NORTH)

2015: Stephen Curry, James Harden, Anthony Davis, LeBron James, Chris Paul

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Chris Paul, Kevin Durant

MATT PINTO (WWLS / 98.1)

2015: Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James, James Harden, Chris Paul

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Kevin Durant, LeBron James

KEITH POMPEY (PHILADELPHIA INQURIER AND DAILY NEWS)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James, Kevin Durant, James Harden

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: LeBron James, James Harden, Anthony Davis, Russell Westbrook, Damian Lillard

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Joel Embiid, Nikola Jokic, Stephen Curry

PETE PRANICA (FOX SPORTS SOUTHEAST)

2015: Stephen Curry, LeBron James, James Harden, Russell Westbrook, Chris Paul

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Damian Lillard

DWAIN PRICE (FT. WORTH STAR TELEGAM)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis

JASON QUICK (NBC SPORTS NORTHWEST)

2018: James Harden, LeBron James, Damian Lillard, Anthony Davis, DeMar DeRozan

DUANE RANKIN (ARIZONA REPUBLIC)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Stephen Curry

BOB RATHBUN (FOX SPORTS SOUTH)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Klay Thompson

2016: Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Kevin Durant

LEO RAUTINS (SPORTSNET/TSN)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

STEPHANIE READY (FOX SPORTS CAROLINAS/SPORTSOUTH)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Chris Paul

ERIC REID (SUN SPORTS)

2015: Stephen Curry, James Harden, Anthony Davis, LeBron James, Russell Westbrook

JOHN REID (NEW ORLEANS TIMES PICAYUNE)

2015: Stephen Curry, James Harden, Anthony Davis, LeBron James, Chris Paul

BILL REITER (CBSSPORTS.COM)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Chris Paul

2016: Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Kevin Durant

TIM REYNOLDS (ASSOCIATED PRESS)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, James Harden, Russell Westbrook

2017: LeBron James, Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, Stephen Curry

2018: LeBron James, James Harden, Anthony Davis, Russell Westbrook, Kevin Durant

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Stephen Curry, Paul George, Damian Lillard

MIKE RICE (COMCAST SPORTSNET NW)

2015: James Harden, Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James, Chris Paul

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Damian Lillard

JOSH ROBBINS (THE ATHLETIC)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Stephen Curry, Nikola Jokic

JALEN ROSE (ESPN)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis, Damian Lillard

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Paul George, Kawhi Leonard

TIM ROYE (KNBR RADIO)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook, Draymond Green

BILL SCHOENING (WOAI RADIO)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Chris Paul

JOHN SCHUHMANN (NBA.COM)

2017: James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Kawhi Leonard, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Nikola Jokic, Paul George, Damian Lillard

GUILLERMO SCHUTZ (TELEVISA)

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Nikola Jokic, Stephen Curry

DENNIS SCOTT (TURNER SPORTS)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant

2018: James Harden, LeBron James, DeMar DeRozan, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Nikola Jokic, Stephen Curry, Paul George

EDDIE SEFKO (DALLAS MORNING NEWS)

2015: Stephen Curry, LeBron James, James Harden, Blake Griffin, Russell Westbrook

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Chris Paul

2017: James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, DeMar DeRozan, Kevin Durant

ANDREW SHARP (SPORTS ILLUSTRATED)

2017: Russell Westbrook, Kawhi Leonard, James Harden, LeBron James, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Joel Embiid

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Stephen Curry, Nikola Jokic, Damian Lillard

RAMONA SHELBURNE (ESPN)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Chris Paul

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, LaMarcus Aldridge

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Joel Embiid

LISA SHEN YANG (TENCENT)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Joel Embiid

CHRIS SHERIDAN (SHERIDANHOOPS.COM)

2015: James Harden, Stephen Curry, Anthony Davis, Russell Westbrook, LeBron James

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, Kevin Durant, Damian Lillard, LeBron James

BRIAN SIEMAN (THE BEAST 980)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Chris Paul, LeBron James, Draymond Green

BILL SIMMONS (THE RINGER)

2015: Stephen Curry, James Harden, Chris Paul, Anthony Davis, Russell Westbrook

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Draymond Green, Chris Paul

2017: James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, LeBron James, Stephen Curry

2018: James Harden, Anthony Davis, LeBron James, Damian Lillard, Victor Oladipo

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Nikola Jokic, Damian Lillard, Paul George

RUSTY SIMMONS (SAN FRANCISCO CHRONICLE)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Draymond Green

MIKE SINGER (DENVER POST)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Damian Lillard

ETHAN SKOLNICK (MIAMI HERALD)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Kevin Durant

ANTHONY SLATER (THE ATHLETIC)

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Kevin Durant

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Kevin Durant, Paul George, Nikola Jokic

DOUG SMITH (TORONTO STAR)

2015: James Harden, Stephen Curry, LeBron James, Chris Paul, Russell Westbrook

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Chris Paul, LeBron James

2017: James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, LeBron James, Stephen Curry

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Nikola Jokic, Stephen Curry, Joel Embiid

ERIC SMITH (TSN 1050/SPORTSNET 590 THE FAN)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Chris Paul

MICHAEL SMITH (PRIME TICKET)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Chris Paul

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James, Chris Paul, Damian Lillard

SAM SMITH (BULLS.COM)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Chris Paul, Kawhi Leonard, Damian Lillard

SEKOU SMITH (NBA.COM)

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Kevin Durant, Damian Lillard

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Stephen Curry, Nikola Jokic

STEVE SMITH (TURNER SPORTS)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas, LeBron James

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Kevin Durant

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Nikola Jokic, Damian Lillard

THALES SOARES (GLOBOESPORTE.COM)

2018: LeBron James, James Harden, Damian Lillard, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo

MARC SPEARS (THE UNDEFEATED)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, LaMarcus Aldridge

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, Damian Lillard, LeBron James, Kawhi Leonard

2017: James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas, LeBron James

DAVID STEELE (FOX SPORTS FLORIDA)

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Kevin Durant

SAGE STEELE (ABC/ESPN)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Draymond Green

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Stephen Curry

MARC STEIN (ESPN.COM)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Kevin Durant, LeBron James

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Stephen Curry

CASEY STERN (TURNER SPORTS)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Kawhi Leonard

MIRJAM SWANSON (SOUTHERN CALIFORNIA NEWS GROUP)

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Paul George, Damian Lillard

CHUCK SWIRSKY (WMVP AM 1000)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

NATE TAYLOR (INDIANAPOLIS STAR)

2017: Kawhi Leonard, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Stephen Curry

ELLIOTT TEAFORD (SOUTHERN CALIFORNIA NEWS GROUP)

2018: James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo

JUSTIN TERMINE (SIRIUS RADIO)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, LaMarcus Aldridge

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Stephen Curry, Paul George, Damian Lillard

RON TILLERY (MEMPHIS COMMERCIAL APPEAL)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, Anthony Davis, Chris Paul

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook, Chris Paul

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas

2018: James Harden, Anthony Davis, LeBron James, Russell Westbrook, Damian Lillard

MIKE TIRICO (ESPN)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Draymond Green

FLAVIO TRANQUILLO (SKY ITALIA)

2017: Kawhi Leonard, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Stephen Curry

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Stephen Curry, Damian Lillard

JEFF TURNER (FOX SPORTS FLORIDA)

2015: James Harden, Stephen Curry, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

OLGUN ULUC (FOX SPORTS AUSTRALIA)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Stephen Curry, Nikola Jokic

JOE VARDON (THE ATHLETIC)

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Stephen Curry, Nikola Jokic, Paul George

ANDY VASQUEZ (BERGEN RECORD)

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook, Kyle Lowry

XAVIER VAUTION (BEIN SPORT)

2018: James Harden, LeBron James, Damian Lillard, Russell Westbrook, Anthony Davis

MATT VELAZQUEZ (MILWAUKEE JOURNAL SENTINEL)

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Stephen Curry

JUSTIN VERRIER (ESPN.COM)

2017: Russell Westbrook, Kawhi Leonard, James Harden, LeBron James, Stephen Curry

ANDRE VOIGT (DAZN)

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Stephen Curry

AILENE VOISIN (SACRAMENTO BEE)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Stephen Curry

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard

RICHARD WALKER (GASTON GAZETTE)

2017: James Harden, Russell Westbrook, Stephen Curry, Isaiah Thomas, Kawhi Leonard

2018: James Harden, LeBron James, Kevin Durant, Damian Lillard, Russell Westbrook

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Stephen Curry, Joel Embiid, Damian Lillard

GARY WASHBURN (BOSTON GLOBE)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, LaMarcus Aldridge

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James, Damian Lillard, Kawhi Leonard

2017: Russell Westbrook, James Harden, Isaiah Thomas, Kawhi Leonard, LeBron James

2018: LeBron James, James Harden, Damian Lillard, Russell Westbrook, Victor Oladipo

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Joel Embiid, Damian Lillard

CALVIN WATKINS (ESPN.COM)

2017: James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas, LeBron James

CHRIS WEBBER (TURNER)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Damian Lillard, DeMar DeRozan, Anthony Davis

BILL WENNINGTON (WMVP AM 1000)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

DAVID WESLEY (FOX SPORTS NEW ORLEANS)

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, LeBron James, Kyle Lowry

LANG WHITAKER (NBA.COM)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook, Kevin Durant

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

MICHAEL WILBON (ESPN)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, LeBron James, Draymond Green

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Russell Westbrook

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Nikola Jokic, Stephen Curry

IRA WINDERMAN (SOUTH FLORIDA SUN SENTINEL)

2015: Stephen Curry, James Harden, Chris Paul, LeBron James, Anthony Davis

BRIAN WINDHORST (ESPN)

2015: James Harden, Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook, Kevin Durant

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard, Kevin Durant

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Joel Embiid, Stephen Curry

MATT WINER (TURNER SPORTS)

2015: James Harden, Stephen Curry, LeBron James, Chris Paul, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook, Chris Paul

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Nikola Jokic, Damian Lillard

DAN WOIKE (ORANGE COUNTY REGISTER)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Chris Paul, Anthony Davis

RYAN WOLSTAT (TORONTO SUN)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Giannis Antetokounmpo

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Damian Lillard

ERIC WOODYARD (DESERET NEWS)

2019: James Harden, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Joel Embiid, Kawhi Leonard

BILL WORRELL (ROOT SPORTS SOUTHWEST)

2016: Stephen Curry, Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Chris Paul

JABARI YOUNG (COMCAST SPORTSNET NW)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, LaMarcus Aldridge, LeBron James

ROYCE YOUNG (ESPN)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard

2018: James Harden, LeBron James, Damian Lillard, Anthony Davis, Kevin Durant

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Damian Lillard, Paul George, Nikola Jokic

JERRY ZGODA (MINNEAPOLIS STAR TRIBUNE)

2015: Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Damian Lillard, Russell Westbrook

2017: Russell Westbrook, Kawhi Leonard, James Harden, LeBron James, Isaiah Thomas

2018: James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Kevin Durant, Damian Lillard

WEIPING ZHANG (CCTV)

2017: Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Stephen Curry

2018: LeBron James, James Harden, Anthony Davis, Kevin Durant, Damian Lillard

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Stephen Curry, Nikola Jokic, Paul George

JEFF ZILLGITT (USA TODAY)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook

2016: Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Russell Westbrook

2017: Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Stephen Curry

2018: LeBron James, James Harden, Anthony Davis, DeMar DeRozan, Damian Lillard

2019: Giannis Antetokounmpo, James Harden, Paul George, Nikola Jokic, Damian Lillard

MARC ZUMOFF (SIXERS TV)

2015: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Chris Paul

2016: Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook, Kevin Durant