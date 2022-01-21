Allen Crabbe to G League

Allen Crabbe to G League

Main Rumors

Allen Crabbe to G League

January 21, 2022- by

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Adrian Wojnarowski @wojespn
Guard Allen Crabbe — a nine-year NBA veteran who played last with Minnesota in 2019-2020 — is signing a G League deal, source tells ESPN. Crabbe, 29, also played with Portland, Brooklyn and Atlanta. – 1:18 PM

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