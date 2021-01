NBA players on Cameo: Ranking the most expensive shoutouts

Cameo has taken the world by storm as a video-sharing site where customers can log on and order video messages from their favorite stars, be it WWE wrestlers, singers, rappers, rock stars and even NBA players.

Naturally, prices range depending on just how well-known the players are, but currently, you can order Cameos from former stars like Kareem Abdul-Jabbar, Gary Payton, Vince Carter and Pau Gasol, and even some current players such as Udonis Haslem, Danny Green and PJ Washinton.

However, if you’d like a video message from Michael Beasley, you’re going to have to open up your wallet, as the former No. 2 overall pick is currently charging $1,000 for a Cameo.

Yes, you read that correctly.

And tied with Beasley for the most expensive Cameo price? Tony Allen, former NBA champion with the Boston Celtics.

Below, check out the prices from some of the NBA’s current and former players.

1. Michael Beasley: $1,000 per video

1. Tony Allen: $1,000 per video

3. Dennis Rodman: $750 per video

4. Ben Gordon: $700 per video

5. Gary Payton: $625 per video

6. Kareem Abdul-Jabbar: $500 per video

6. JaVale McGee: $500 per video

6. Metta World Peace: $500 per video

9. Elgin Baylor: $422 per video

10. Udonis Haslem: $400 per video

10. Byron Scott: $400 per video

12. Oscar Robertson: $301 per video

13. Vince Carter: $300 per video

13. Pau Gasol: $300 per video

13. Rudy Gay: $300 per video

16. Isiah Thomas: $261 per video

17. Will Bynum: $250 per video

18. Richard Hamilton: $230 per video

19. Mo Bamba: $225 per video

20. Tyronn Lue: $216 per video

21. George Gervin: $200 per video

21. Jim Jackson: $200 per video

21. Tracy Murray: $200 per video

21. Mason Plumlee: $200 per video

25. Charles Oakley: $177 per video

26. Muggsy Bogues: $175 per video

27. Jamaal Wilkes: $152 per video

28. Glen Davis: $150 per video

28. Tyler Davis: $150 per video

28. Boban Marjanovic: $150 per video

28. Vernon Maxwell: $150 per video

28. Chris Mullin: $150 per video

28. Dikembe Mutombo: $150 per video

28. Rick Barry: $150 per video

28. Tyler Ulis: $150 per video

28. Grant Williams: $150 per video

28. Nick Young: $150 per video

38. Kendrick Perkins: $136 per video

39. Jose Manuel Calderon: $125 per video

39. Danny Green: $125 per video

41. Allan Houston: $120 per video

41. Myles Turner: $120 per video

43. Brandon Clarke: $110 per video

43. Wally Szczerbiak: $110 per video

43. Justin Wright-Foreman: $110 per video

46. Darren Collison: $105 per video

46. Ron Harper: $105 per video

48. John Starks: $103 per video

49. Kenny Anderson: $100 per video

49. Mario Chalmers: $100 per video

49. Michael Cooper: $100 per video

49. Tony Delk: $100 per video

49. Sean Elliott: $100 per video

49. Jaxson Hayes: $100 per video

49. Willy Hernangomez: $100 per video

49. Jimmy King: $100 per video

49. Monte Morris: $100 per video

49. Gheorghe Muresan: $100 per video

49. Detlef Schrempf: $100 per video

49. Rudy Tomjanovich: $100 per video

49. Charlie Villanueva: $100 per video

49. Gabe Vincent: $100 per video

49. PJ Washington: $100 per video

49. Spud Webb: $100 per video

65. Brian Scalabrine: $99 per video

66. George Karl: $95 per video

67. Georges Niang: $90 per video

68. Pat Connaughton: $89 per video

69. Steve Francis: $85 per video

70. Gilbert Arenas: $81 per video

71. Eddie Johnson: $80 per video

72. Isaiah Briscoe: $75 per video

72. Luguentz Dort: $75 per video

72. Artis Gilmore: $75 per video

72. Gerald Henderson: $75 per video

72. Richaun Holmes: $75 per video

72. Justin Jackson: $75 per video

72. Bobby Jones: $75 per video

72. Mitch Richmond: $75 per video

72. Thomas Robinson: $75 per video

72. John Salley: $75 per video

82. Festus Ezeli: $70 per video

82. Tim Hardaway: $70 per video

84. Kevin Huerter: $65 per video

85. Ryan Arcidiacono: $60 per video

85. Michael Carter-Williams: $60 per video

85. Langston Galloway: $60 per video

85. Devonte Graham: $60 per video

85. Danny Manning: $60 per video

85. Smush Parker: $60 per video

85. Theo Pinson: $60 per video