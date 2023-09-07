PHOTOS: Shai Gilgeous-Alexander's sneakers this past season

PHOTOS: Shai Gilgeous-Alexander's sneakers this past season

Sneakers

PHOTOS: Shai Gilgeous-Alexander's sneakers this past season

September 7, 2023- by

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Shai Gilgeous-Alexander is currently balling with the Canadian National Team in the 2023 FIBA Basketball World Cup. The Thunder guard is the frontrunner to win the MVP award after leading Canada to the semifinals of the tournament.

Below, you can take a look at the sneakers he wore last season.

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