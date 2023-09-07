PHOTOS: Shai Gilgeous-Alexander's sneakers this past season

Shai Gilgeous-Alexander is currently balling with the Canadian National Team in the 2023 FIBA Basketball World Cup. The Thunder guard is the frontrunner to win the MVP award after leading Canada to the semifinals of the tournament.
Below, you can take a look at the sneakers he wore last season.
NBA: Minnesota Timberwolves at Oklahoma City Thunder
NBA: Los Angeles Clippers at Oklahoma City Thunder
NBA: Los Angeles Clippers at Oklahoma City Thunder
NBA: Orlando Magic at Oklahoma City Thunder
NBA: Milwaukee Bucks at Oklahoma City Thunder
NBA: Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder v New Orleans Pelicans
NBA: Oklahoma City Thunder at Minnesota Timberwolves
Oklahoma City Thunder v Atlanta Hawks
NBA: Oklahoma City Thunder at Memphis Grizzlies
NBA: Miami Heat at Oklahoma City Thunder
NBA: Minnesota Timberwolves at Oklahoma City Thunder
NBA: Portland Trail Blazers at Oklahoma City Thunder
NBA: New Orleans Pelicans at Oklahoma City Thunder
NBA: Oklahoma City Thunder at Chicago Bulls
NBA: Indiana Pacers at Oklahoma City Thunder
NBA: Houston Rockets at Oklahoma City Thunder
NBA: Oklahoma City Thunder at New Orleans Pelicans
NBA: Oklahoma City Thunder at Toronto Raptors
NBA: Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder v Indiana Pacers